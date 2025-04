Os Canales de Sergio esclarecem os incidentes e as conversas em grupo em Rayados

O jogador de futebol espanhol esclareceu por um vídeo o acidente que ele teve e a conversa com o treinador de Rayados, Martín Demichelis

México.- O jogador de futebol Canales de Sergio Ele publicou um vídeo que esclarece o incidente que causou um corte na perna e a conversa em grupo que eles tiveram com Martín Demichelisdepois de treinar, alguns dias que Rayados Disputa o clássico contra o Tigres em Clausura 2025.

Canales de Sergio Ele disse que era “uma intensa conversa em grupo” e “estou muito calmo; não me arrependo de nada que aconteceu porque não fiz nada pela minha parte”.

Em sua conta do Instagram, a ofensiva espanhola comentou que ele quer Monterrey.

O jogador de futebol espanhol esclareceu por um vídeo o acidente que ele teve e a conversa com o treinador de Rayados, Martín Demichelis. Imag7

“Eu nunca quis prejudicar esse time e me sinto muito identificado e, desde a minha chegada, deixei tudo em cada treinamento e em todos os jogos”, disse ele Canais.

Ele disse que, devido à frustração que você tem quando as coisas não saem: “Tivemos uma conversa intensa, mas construtiva, que foi ampliada, dado o acidente que eu tive”.

Ele confessou que está se divertindo, porque houve muita conversa: “Houve muita informação. Encontrei o silêncio por respeito, mas eles sabem do meu compromisso e do meu amor por esse time; foi por isso que gravei este vídeo para acabar com o assunto ao assunto”.

Já envolvido no seguinte compromisso, importante para melhorar na tabela e procurar o ingresso para o Liguilla, ele disse Canais Isso tem um jogo muito importante no sábado “e temos que ser focados, unidos e ir para eles. E acima do Monterrey”.

Hoje ele também falou sobre o problema José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente do Monterrey. O líder comentou para esclarecer o assunto e negou que houve uma questão pessoal entre Canais y Demichelis.