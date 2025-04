Os centristas do Partido Republicano emprestam táticas de linha dura para influenciar a agenda de Trump

CNN

A agenda do presidente Mike Johnson foi apreendida repetidamente por um grupo de hardliners do Partido Republicano que usaram a margem de barbear do partido na casa para marcar suas próprias vitórias políticas.

Agora, os republicanos do centro do partido estão preparados para tentar o mesmo.

À medida que o Congresso retorna na segunda -feira à enorme tarefa de elaborar o primeiro pacote de políticas do presidente Donald Trump, Johnson ouvirá um outono de uma facção ainda maior de sua conferência com grandes linhas vermelhas na conta: o meio. E esses centristas do Partido Republicano insistem que, diferentemente dos votos anteriores, eles não serão os forçados a engolir qualquer liderança em voto no chão.

“Há um grupo forte e alto de nós que não será intimidado para apoiar algo com o qual não concordamos”, disse à CNN que o deputado Mike Lawler, cuja virada de 2022 ajudou a levar os republicanos à maioria. “A única razão pela qual temos as martelas é por causa de pessoas como eu.”

Muitos desses membros-uma coalizão frouxa de várias dezenas de centristas, sede roxo e republicanos pró-contratantes-disseram à CNN que estão cansados ​​do manual de longa data do Partido Republicano, no qual os membros de direita se recusaram a se comprometer e, com efeito, encurralaram Johnson a apoiar suas próprias idéias. E eles dizem que as apostas estão ainda mais altas agora, pois os republicanos se preparam para um ciclo potencialmente difícil de 2026 de 2026 que alguns já temem acabar com a maioria da casa.

Sua maior preocupação agora é preservar os benefícios para o Medicaid, que se tornaram um alvo de falcões fiscais do partido, pois eles procuram cortar pelo menos US $ 1,5 trilhão em programas governamentais – uma grande parte da qual deve vir de programas federais de saúde. Mas os centristas têm muitas outras prioridades, de programas nutricionais federais a deduções fiscais estaduais e locais aos programas de energia limpa – e as lutas de políticas estão prestes a chegar à tona na casa no próximo mês.

Um centrista-o deputado Jeff Van Drew, um “republicano populista” auto-descrito-já está flexionando seu músculo político. Ele falou com Trump sobre o Medicaid quatro vezes, incluindo uma vez nos últimos dias. Ele também foi um dos 12 membros que assinaram uma rara carta pública à sua liderança, exigindo que eles preservem o Programa de Saúde que se beneficia em uma conta final. (Nos bastidores, mais membros apoiaram, mas decidiram não colocar seus nomes, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões.)

Van Drew disse que não votará em nenhum projeto de lei que “corte os beneficiários elegíveis – sejam eles entidades como hospitais e casas de repouso – ou seres humanos” do Medicaid. O republicano de Nova Jersey disse que um grupo de republicanos de direita ditou repetidamente sua própria agenda para a liderança, mas que ele e outros não-neste caso-aceitaram “negócios como sempre” em prol de seus constituintes e sua maioria no Partido Republicano.

“Você não tira as coisas de pessoas que o recebem legalmente e adequadamente. Não faça isso. Isso é ruim”, disse Van Drew. “Se você quiser fazer um tutorial de uma hora sobre como perder a maioria, faça isso. Vá em frente e faça essas coisas e você pode escrever um plano de jogo sobre como perder a maioria”.

As linhas de falhas políticas do partido no Medicaid estão explodindo na visão do público, com apenas algumas semanas para ir até que os republicanos divulgem seu primeiro rascunho do plano. O painel acusado de encontrar essas economias – o Comitê de Energia e Comércio – se reunirá na semana de 5 de maio e o Partido Republicano terá que mostrar publicamente como eles planejam ganhar US $ 880 bilhões em sua jurisdição.

Durante semanas, os legisladores do Partido Republicano e os assessores seniores enfatizaram os líderes do partido que seria uma idéia terrível-tanto em termos de políticas quanto politicamente-ir atrás do Medicaid, de acordo com várias pessoas que fizeram parte das conversas. O programa se inscreve mais de 80 milhões de americanos, incluindo muitos que votaram em Trump. Os democratas já sinalizaram que procurarão torná -lo uma questão definidora dos intermediários de 2026.

O presidente disse em uma entrevista recente à Time Magazine que ele vetaria um projeto de lei que corta o Seguro Social, o Medicare e o Medicaid, e os republicanos argumentaram que existem maneiras de cortar centenas de bilhões em dinheiro desperdiçado em programas federais de saúde sem reduzir os benefícios do Medicaid – mas ainda não está claro de onde viriam esses cortes.

Os principais republicanos acreditam que encontraram algumas maneiras politicamente palatáveis ​​de reduzir os gastos – incluindo novas regras em potencial que exigem que os destinatários trabalhem para obter cobertura, regras exigindo que os destinatários se inscrevessem a cada seis meses para garantir a elegibilidade e apertar as regras existentes que proibem a cobertura a quem está ilegalmente no país. (Um membro do Partido Republicano estimou que apenas aqueles poderiam ter economizado meio trilhão de dólares ao longo de uma década-mas ainda muito aquém da meta de US $ 880 bilhões da liderança.)

Na semana passada, o deputado da Geórgia Austin Scott, no entanto, reacendeu uma tempestade política na conferência quando disse à Fox News que os republicanos estão olhando grandes reduções aos fundos correspondentes do governo federal para o Medicaid, que foi expandido em muitos estados sob a Lei de Assistência Acessível. Isso foi algo que muitos de seus colegas acreditavam que já haviam sido descartados, segundo duas pessoas informadas sobre as discussões.

“Houve um gazilhão de coisas que falou, mas com muito pouca especificidade. Agora é a hora do jogo para as pessoas realmente colocarem propostas em cima da mesa”, disse um membro do Partido Republicano.

A dificuldade para os republicanos em programas como o Medicaid e o Programa de Assistência à Nutrição Suplementar, ou SNAP, estará encontrando maneiras de reduzir os gastos desperdiçados nesses programas federais maciços sem causar interrupções naqueles que dependem desses benefícios.

Alguns republicanos estão pensando ansiosamente ao meio do meio de 2018, quando seu partido foi acusado de tentar tirar milhões de cuidados de saúde.

“Sabemos como o filme termina”, disse um assessor do Partido Republicano sobre essa eleição. “Perdemos 40 assentos.”

Durante meses, Johnson e sua equipe de liderança fizeram suas escolhas mais difíceis sobre como prosseguir com a “uma grande e bonita conta”, de Trump, desenvolvendo as principais divisões em suas fileiras.

Agora Johnson e sua equipe de liderança estão votando na versão da Câmara da agenda de Trump assim que na semana de 19 de maio, embora poucos no partido estejam levando a sério esse prazo auto-imposto.

Mas mesmo que a Câmara possa superar as divisões profundas do partido para mover isso rapidamente, espera -se que o Senado se mova muito mais devagar. E essa realidade empolgou ainda mais os centristas do Partido Republicano que não querem acompanhar a prancha em um projeto controverso que morre pelo Capitólio no Senado.

No mês seguinte, na Câmara, consistirá em reuniões e maratões do comitê de maratona para criar políticas – incluindo trilhões de cortes de impostos, aumentos maciços no financiamento fronteiriço e militar e cortes de gastos nítidos nos programas federais.

Até agora, os líderes do Partido Republicano mantiveram detalhes em grande parte em segredo. Isso inclui outra questão que será crítica para republicanos como Lawler e seus colegas de Nova York: a questão da dedução de impostos estaduais e locais, conhecida como Salt.

Os republicanos de Nova York, Nova Jersey, Illinois e Califórnia passaram meses elaborando um compromisso para restaurar uma dedução fiscal estadual e local que foi limitada na conta de impostos de Trump em 2017. Esses membros estão aguardando o comitê dos líderes dos caminhos e meios da Câmara para apresentar uma proposta final sobre como pode ser a mudança – a linguagem que quase certamente causará dores de cabeça no conservador Casa Liberdade Caucus também.

A maioria dos republicanos no Congresso-incluindo os do Senado controlado pelo Partido Republicano-é de estados de impostos inferiores e, portanto, detestam a mudança de política política. Os conservadores da Câmara se recusaram a algumas das propostas no passado para aumentar a dedução.

Mas republicanos como Lawler e o colega de Nova York, Nick Lalota, insistiram que não apoiarão um projeto de lei que não inclua grandes mudanças de sal em casa.

“Eu não teria votado na conta de impostos de 2017 se estivesse no Congresso. Não é razoável me pedir para emprestar meu voto para estender o status quo”, disse Lalota, que ganhou seu assento de Long Island em 2022.

“No final das contas, serão necessários 218 votos na Câmara. O fato é que, com uma maioria muito pequena, a maioria foi entregue por assentos como os meus”, acrescentou Lawler. “Não vamos fazer coisas que prejudicam nossos distritos ou nossos constituintes. O fato é que precisará se comprometer ao longo do caminho”.