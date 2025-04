Os democratas perdem outro candidato a Michigan Senate depois de Whitmer e Buttigieg se curvarem

CNN

Outro candidato democrata da sede do Senado Aberto de Michigan começou a informar os colegas de que ela fará um passe na corrida, de acordo com três pessoas familiarizadas com as conversas, estreitando o campo para um assento que os democratas estão cada vez mais preocupados com o fato de que podem manter em novembro próximo.

A deputada Kristen McDonald Rivet, um democrata calouro que ganhou um assento importante no campo de batalha no ano passado, decidiu ficar na casa -Uma decisão que está deixando alguns democratas de Michigan ansiosos por suas chances de garantir um candidato de primeira linha contra um republicano que quase conquistou o assento no ano passado.

McDonald Rivet estava seriamente considerando uma corrida e até se reuniu com o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, este mês, de acordo com duas pessoas informadas na reunião. Ela foi incentivada a administrar por influentes Michiganders, incluindo o ex -senador Debbie Stabenow, depois de outra das mais importantes opções do senador, Pete Buttigieg, optou por não correr. Os principais democratas, incluindo o próprio Schumer, também cortejaram agressivamente o governador Gretchen Whitmer, embora ela se recusasse repetidamente a correr, segundo pessoas próximas a Whitmer.

“Nesse momento, cada um de nós deve nos colocar na posição que nos permite fazer o melhor. Então, estou animado para concorrer à reeleição em nosso distrito altamente competitivo, ajudar a reconquistar a casa e mover uma agenda que eleva o povo que trabalha em nossas comunidades”, escreveu McDonald Rivet em comunicado.

O destino do assento no Senado de Michigan será crucial no meio de 2026, onde os democratas estão lutando com as principais aposentadorias – incluindo o senador Gary Peters em Michigan – enquanto tentam virar assentos suficientes para reconquistar o controle do Senado enfrentando um mapa já desafiador. Trump venceu o estado do campo de batalha em duas das últimas três eleições presidenciais-além disso, seu próprio consultor, Chris Lacivita, está trabalhando em estreita colaboração com um dos principais candidatos do Partido Republicano, o ex-deputado Mike Rogers, que perdeu para agora. Elissa Slotkin por menos de 20.000 votos no ano passado.

Os democratas têm um longo caminho a percorrer até a primária de agosto de 2026, mas várias pessoas disseram à CNN que o campo esperado de quatro pessoas está agora essencialmente definido. E sem pioneiro claro e muita angústia em seu partido, alguns democratas têm tanto medo de uma luta intrapartidária hematária e cara por quem será seu candidato que eles estão incentivando o braço da campanha dos democratas do Senado a considerar intervenção.

“Isso será um primário muito confuso”, disse um democrata sênior envolvido na corrida à CNN, sugerindo que Schumer e seu braço político podem precisar escolher lados para evitar prejudicar seu eventual candidato.

A deputada Haley Stevens – que planejara lançar no final de abril – planeja anunciar sua corrida nos próximos dias, de acordo com duas pessoas familiarizadas com seus planos. Stevens também se encontrou com Schumer no mês passado.

O ex-diretor de saúde de Detroit, Abdul El-Sayed, um progressista que perdeu em uma primária anterior para governador em 2018, deve entrar em breve. Já na corrida está o senador estadual Mallory McMorrow, que agravou alguns democratas nacionais no mês passado, chamando Schumer a renunciar. Um quarto candidato, Joe Tate – ex -presidente da Michigan House e ex -jogador da NFL – também deve entrar.

Até agora, os democratas nacionais estão sinalizando que não se envolverão nas primárias, embora várias pessoas seguintes a corrida também tenham notado que Stevens contratou Christie Roberts, uma consultora de destaque que acabou de lançar sua própria empresa depois de dois ciclos como o principal funcionário do DSCC. (McMorrow contratou outro estrategista democrata: Lis Smith, ex -assessor de Buttiegig e Obama.)

Stevens – que já serviu como assessor de Obama na equipe de resgate de automóveis – chegou ao Congresso em 2018 depois de lançar um assento no Partido Republicano. Ela então venceu um colega democrata em uma partida de redistribuição em 2022, provando que tem o poder de captação de recursos, graças em grande parte ao seu aliado AIPAC, para passar por corridas caras.

A AIPAC sinalizou aos democratas que eles pretendem gastar muito em Stevens nas primárias, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os planos. Seria uma grande jogada para o grupo pró-Israel, que normalmente não se envolve em corridas em todo o estado.

Até as pessoas próximas a Stevens, no entanto, se preocupam em particular com ela em uma primária tão longa em um cenário nacional. Eles apontam para momentos que convidaram o escrutínio, como o manuseio de uma prefeitura controversa focada na violência armada em 2019 ou em um agora famoso discurso de 2020 no andar de 2020, onde ela gritou sobre o martelo de seu próprio partido para destacar a Covid.

O senador Gary Peters, que está desocupando o assento no próximo ano, disse à CNN que planeja estar “totalmente engajado” nas eleições para garantir que os democratas mantenham o assento. Ele não planeja endossar um candidato nas primárias, mas elogiou o “banco muito forte de pessoas jovens e dinâmicas em Michigan”, que ele espera correr.

“Quero ter certeza absoluta de termos um assento nas mãos democratas”, disse Peters, que acrescentou que acredita que o sentimento anti-Trump ajudará a alimentar seu partido em vitórias em Michigan e outros estados-chave em 2026.

“Estou confiante de que teremos muita reação no próximo ano. Será um bom ano democrático”.

