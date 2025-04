Os democratas procuram forçar os republicanos a escolher entre apoiar Trump ou diminuir a dor tarifária

CNN

Os democratas do Congresso estão tomando medidas para forçar seus colegas republicanos a escolher entre o apoio ao presidente Donald Trump e a reinício de sua política econômica em meio a crescentes medos de uma recessão global.

É improvável que os esforços tenham sucesso a longo prazo, já que a Casa Branca já alertou que anularia qualquer impulso em potencial. Mas os democratas querem pressionar os republicanos a decidir publicamente se ficarão com o presidente ou se tentarão impedir aumentos de preços para seus eleitores.

Um dia antes de as enormes tarifas recíprocas de Trump entrarem em vigor, o deputado Gregory Meeks de Nova York deu um passo processual que em breve forçará uma votação para rescindir as tarifas globais íngremes do presidente que sacudiram os consumidores americanos e em breve poderão elevar os preços de tudo, desde mantimentos a gasolina, de acordo com uma pessoa familiarizada com os planos.

A resolução do democrata sênior – espera -se que seja considerada “privilegiada”, o que significa que ele chegará ao chão dentro de 15 dias, apesar da oposição de liderança do Partido Republicano – encerraria as tarifas anunciadas pela Casa Branca na semana passada.

Enquanto isso, os democratas do Senado planejam forçar uma votação sobre as tarifas globais quando retornarem do recesso, com o senador republicano de Kentucky, Rand Paul, espera que se junte a eles.

Como privilegiados, eles poderiam forçar uma votação quando a câmara retornar de seu recesso de duas semanas, de acordo com o senador Tim Kaine, da Virgínia, na mesma época em que a Câmara será forçada a votar na resolução de Meeks-embora o tempo de qualquer um dos dois pudesse deslizar.

Os esforços marcam os mais recentes dos democratas para recuar em Trump, e o partido planeja se concentrar em preocupações com tarifas e cortes em potencial para o Medicaid, enquanto em seus distritos de origem no próximo recesso do Congresso.

“O povo americano já está falando, e não gostam do que estão vendo. Eles estão ansiosos. Eles estão preocupados e preocupados com o caos do que Trump está fazendo, além de se preocupar com … quão altos essas tarifas vão, em termos de custo. Ele nunca descreveu uma política como essa”, disse o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, da Nova York, disse a repórteres na terça -feira.

Na semana passada, a senadora democrata Maria Cantwell, do estado de Washington, introduziu um projeto de lei que exigiria que os presidentes justificassem novas tarifas ao Congresso e aos legisladores para aprová -los. Sete republicanos, incluindo Sens. Chuck Grassley, de Iowa e Thom Tillis, da Carolina do Norte, assinaram a medida, enquanto a Casa Branca já prometeu vetar.

Grassley e Tillis estavam entre os senadores do Partido Republicano que disseram na terça -feira que o Congresso deveria ser capaz de responsabilizar o governo.

Tillis, que está pronto para a reeleição no próximo ano, disse à CNN que está ouvindo principalmente empresas em seu estado e preocupações sobre o “custo dos insumos”. A reação de seus constituintes, disse ele, está “apenas começando a entrar agora. Se você pensa quando as tarifas foram implementadas, você não verá esses custos por mais uma semana ou duas, à medida que as coisas vêm em terra”.

Pressionado sobre o impacto das tarifas nos agricultores, Tillis chamou de “questão de estabilidade” para as empresas, acrescentando: “Temos muita incerteza”.

Grassley disse que os agricultores em seu estado estão preocupados com “custos de insumos”.

Outros reconheceram a interrupção econômica de curto prazo das tarifas e expressaram esperança de que as negociações acabem repelindo a abrangente política global de Trump.

O senador John Cornyn disse à CNN que acha que seus constituintes entendem “o princípio da reciprocidade” e apontou para criadores de gado do Texas não conseguirem vender carne nos mercados australianos. Pressionado sobre se seus eleitores suportarão preços mais altos, o republicano do Texas respondeu: “Sempre que você mudará no status quo, haverá alguma interrupção, por definição”.

“Como essa história termina é a coisa mais importante, e espero que termine rapidamente”, acrescentou.

Enquanto isso, o senador do Partido Republicano Ron Johnson disse que está preocupado com as empresas que entram em falência devido às políticas tarifárias, dizendo: “Em certos negócios, é uma possibilidade real”.

O republicano de Wisconsin disse que existem alguns produtos necessários para pequenas empresas que eles “simplesmente não podem acessar além do exterior” e que as tarifas “os tornarão não competitivas, tanto nacional quanto internacionalmente”.

Ainda assim, alguns republicanos em Capitol Hill estão adotando a abordagem de espera e ver.

Pressionado no plano tarifário de segundo mandato de Trump, o senador do Missouri, Josh Hawley, reconheceu que era “muito agressivo”, mas observou que Trump fez campanha sobre esse tipo de política comercial.

“Sua pergunta é: as pessoas estão em casa … dispostas a andar com o presidente sobre isso? Acho que elas são”, disse ele, acrescentando mais tarde: “Acho que as pessoas estão dispostas a dar -lhe alguma corda aqui e ver se ele consegue um bom resultado”.

O líder da maioria no Senado, John Thune, de Dakota do Sul, desviou -se na terça -feira, quando pressionado se os americanos aceitarão preços mais altos.

“Sim, existem todos os tipos de implicações … Existem muitos relacionamentos comerciais muito complexos que existem hoje em todo o mundo. E, você sabe, em última análise, não sabemos quais serão os impactos econômicos”, disse o líder republicano.

“Esperamos que o presidente seja bem -sucedido e, se ele for, e ele obtenha alguma reciprocidade de outros países ao redor do mundo, você sabe, tudo isso pode ser temporário”, continuou ele.

