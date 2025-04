Os estados do Partido Republicano vão ‘Doge-ing’, imitando a marca de Musk enquanto chamam atenção para os cortes de gastos

CNN

Os governadores e legisladores republicanos em mais de uma dúzia de estados estão explorando a marca de Elon Musk, emprestando a abordagem de seu Departamento de Eficiência do Governo – e em muitos casos, seu nome – para chamar a atenção para seus próprios lances para reduzir os gastos.

Os esforços do estado foram mais lentos para começar e menores em escala – uma realidade que segue anos de austeridade fiscal nos estados onde os republicanos estão no poder e onde já precisam ser equilibrados os orçamentos. Na maioria dos casos, governadores e legisladores apenas adicionaram novos nomes ou lançaram novos comitês, para destacar reduções para as quais passaram anos reivindicando crédito.

Ao contrário do Federal Doge, muitos desses esforços estaduais são forças -tarefa lideradas por líderes empresariais conservadores nomeados e capacitados apenas para emitir recomendações.

“Existe uma possibilidade muito real de que quaisquer recomendações saírem de seus grupos de doge estadual sejam realmente colocados na prática por legislaturas. Mas elas não podem fazer isso por conta própria”, disse Whitney Tucker, diretor de pesquisa de política fiscal do estado para o centro de esquerda sobre prioridades de orçamento e políticas.

A maioria das áreas de gastos da maioria dos orçamentos estaduais são o ensino médio e o ensino superior e os cuidados de saúde-particularmente programas como o Medicaid, onde os custos são compartilhados com o governo federal e os estados enfrentam restrições legais sobre as mudanças que podem fazer para elegibilidade e cobertura. Outros principais fatores orçamentários incluem transporte, prisões e pensões.

Ao contrário do governo federal, que pode operar com um déficit, os estados já são obrigados a equilibrar seus orçamentos – o que significa, especialmente em estados em que os republicanos controlam todas as alavancas do governo, o partido já implementou muitas de suas prioridades fiscais. Outros cortes íngremes seriam rapidamente nas salas de aula, por motoristas e muito mais.

Ainda assim, a maioria das iniciativas do State Doge pretende aproveitar elementos do Federal Doge.

Na Flórida e Iowa, é a tecnologia: os governadores do Partido Republicano dizem que usarão inteligência artificial para identificar ainda mais maneiras de reduzir os governos estaduais que seu partido controla há muito tempo.

Em Oklahoma, está descartando contratos. A divisão de eficiência do governo do governador Kevin Stitt lançou um site onde está publicando atualizações regulares, como centenas de milhares de dólares por mês, economizados eliminando alguns telefones celulares e telefones e US $ 200.000, economizados por ano, demitindo os contratados que cortaram os motivos do Capitol do estado e substituíram -os por mowers automatizados.

E em Wisconsin-onde o poder é dividido entre o legislativo controlado pelos republicanos e um governador democrata-os legisladores do Partido Republicano estão focados em questões de trabalho como iniciativas de diversidade e trabalho remoto no governo estadual e local.

Uma grande diferença entre os esforços federais e estaduais é a velocidade. O Doge de Musk mudou -se rapidamente para cortar dramaticamente os gastos e refazer o governo federal – uma campanha caótica que foi cheia de reivindicações imprecisas, viu algumas reduções rapidamente voltaram e enfrentaram inúmeros desafios legais.

Os esforços do State Doge, no entanto, estão em partidas muito mais lentas. Em Iowa, o governador Kim Reynolds criou a Força -Tarefa Doge em 10 de fevereiro, com a reunião inicial da Força -Tarefa definida para ocorrer 60 dias depois. Em New Hampshire, a governadora republicana Kelly Ayotte criou um comitê de eficiência do governo com sua primeira ordem executiva; Até agora, esse comitê se conheceu apenas duas vezes. Na Geórgia, Texas e Carolina do Sul, as propostas de criar esforços no estilo doge ainda estão percorrendo as legislaturas lideradas pelo Partido Republicano.

Kansas e Missouri criaram portais on -line com a marca Doge para os moradores enviarem idéias e feedback sobre ineficiências do governo, mas não está claro que esses portais ainda levaram a ações concretas.

O lento começa em estados em todo o país em meio a pesquisas que refletem a apreensão entre os americanos sobre o Doge e os cortes de gastos do governo Trump. Com uma perspectiva econômica incerta que pode mudar rapidamente o cenário político, é muito cedo para prever o que virá dos esforços do Estado Doge.

Suas recomendações podem acabar “apenas sendo uma lista de idéias conservadoras que eles queriam colocar nos Estados Unidos”, disse Tucker.

Se os eleitores azedaram almíscar e o Federal Doge, Tucker disse que é possível que “muitos desses grupos de doge estaduais desaparecem silenciosamente aos governos estaduais que avaliam o que é eficiente através de seus processos normais”.

Tocando na marca do DOGE



Os governadores republicanos estavam ansiosos para explorar a marca de Doge – mas queriam deixar claro que estão tentando reduzir os gastos há anos.

“Gosto de dizer que estávamos fazendo Doge antes que Doge fosse uma coisa”, disse o governador de Iowa, Kim Reynolds, em janeiro, ao lançar um comitê de Iowa Doge composto por líderes empresariais que enviarão um relatório com recomendações dentro de seis meses.

“Estamos em Oklahoma antes de ser legal”, disse Stitt, governador de Oklahoma, nas mídias sociais.

“Eu digo que éramos Doge antes de Doge ser legal”, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, em uma nova conferência de fevereiro, lançando seu próprio Doge em nível estadual.

DeSantis disse que o Doge da Flórida-no lugar por um ano-trará uma nova ruga para seus esforços de corte de custos usando inteligência artificial.

Ele disse que a força -tarefa abolirá 70 conselhos e comissões estaduais, auditará os governos locais e examinará os gastos, pessoal e currículo das universidades estaduais.

“Este é o doge do sistema universitário estadual, e acho que será bom para os contribuintes, e em última análise será bom para os estudantes”, disse DeSantis.

Outros republicanos ambiciosos estão da mesma forma que estão tentando se amarrar com Doge.

O tenente -governador da Georgia, Burt Jones, que é amplamente visto como um provável candidato governamental de 2026, destacou a aprovação do Senado estadual de um projeto de lei que exigiria que as agências estatais revisassem todas as suas regras a cada quatro anos e avaliassem o impacto econômico desses regulamentos com uma simples linha de sujeito de e -mail: “Georgia faz doge”.

Na semana passada, o Senado do Texas aprovou uma medida que estabeleceria um escritório estadual semelhante ao federal Doge, liderado por Musk.

“A criação do presidente Trump do ‘Departamento de Eficiência do Governo’ me inspirou a encontrar maneiras pelas quais o Texas pode salvar os contribuintes e as empresas dinheiro cortando regulamentos onerosos”, disse o tenente -governador Dan Patrick em comunicado.

Os republicanos da Assembléia de Wisconsin lançaram um comitê de operações do governo, responsabilidade e transparência-ou “Comitê de Cabras”, aproveitando um nome de meme inspirado em almíscar para seus esforços. A primeira audiência do painel foi focada nas políticas de trabalho remotas das agências estaduais.

Enquanto isso, seu vice -presidente do Partido Republicano exigiu detalhes de cidades e condados sobre políticas de diversidade, posições, subsídios e muito mais – e quando os democratas reclamaram que ele estava ultrapassando, aquele vice -presidente, deputado Shae Sortwell, escreveu nas mídias sociais: “Só porque você não gosta e lhine sobre isso, não significa que não posso fazer isso”.

“Eles estão copiando e colando a substância de um meme de eficiência e responsabilidade fiscal”, disse o deputado Mike Bare, o democrata mais alto do comitê. “Isso me parece flagrantemente contrário ao nosso rock geral ‘Schoolhouse!’ compreensão de como o governo funciona. ”

Os republicanos, no entanto, descreveram um esforço limitado pela realidade de uma divisão do governo entre uma legislatura do Partido Republicano e o governador democrata Tony Evers.

A deputada Amanda Nedweski, que preside o comitê de cabra da Assembléia de Wisconsin, disse que o comitê está agindo dentro do papel de supervisão do Legislativo. “Não temos autoridade para irritar nosso caminho através de agências estaduais que exercem marretas ou bisturis”, disse ela à CNN.

Nedweski, criticando o governador de segundo mandato do estado, disse que o comitê está “fazendo a lição de casa difícil e o trabalho pesado que as agências estatais deveriam estar fazendo”.

Ela disse que o comitê pode identificar maneiras de reduzir os regulamentos, eliminar a redundância e reduzir os gastos. Mas ela reconheceu suas limitações em um governo dividido, dizendo que Evers “precisa se afastar ou se afastar para um governador republicano se alguma mudança real acontecerá em Wisconsin”.