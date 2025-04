Os Estados Unidos conhecem seus rivais da Copa de Ouro de 2025

Os Estados Unidos, chefe do Grupo D da Copa de Ouro 2025, encontram seus rivais após a celebração do torneio CONCACAF.

A seleção dos Estados Unidos, como chefe do Grupo D durante a Copa de Ouro 2025 da CONCACAF, conhece seus primeiros rivais: Haiti, Trinidad e Tobago e Arábia Saudita.

A equipe liderada por Mauricio Pochettino parece favorita de seu grupo para avançar para a próxima fase, sendo local e com jogadores destacados, ele tem amplas possibilidades.

Os Estados Unidos encontraram seus rivais da Copa de Ouro 2025 da CONCACAF. Arquivo

O Usmnt Eu poderia colidir com México Na próxima rodada.

A Copa de Ouro 2025 É uma das competições mais importantes que serão realizadas neste verão e o torneio CONCACAF é fundamental na preparação do México, EUA e Canadá, nações que serão responsáveis ​​pela Câmara da Copa do Mundo de 2026.

A primeira etapa do torneio começará em 14 de junho e o Sofi Stadium será a sede do duelo de abertura da competição. A fase do grupo terminará em 24 de junho.

A Copa de Ouro 2025 Ele será tocado em 14 propriedades diferentes nos Estados Unidos e destacará que alguns desses estádios serão locais na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026.

A Copa da Concacaf 2025 Começará com uma fase de grupo com as 16 equipes classificadas: quatro grupos de quatro equipes cada. Afinal, contra todos, os quatro vencedores do grupo e os quatro segundos, oito equipes no total, avançarão para a fase de eliminação.

A gravata Para o campeão da CONCACAFno domingo, 6 de julho.