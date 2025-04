Os EUA sediarão a Copa do Mundo Feminina de 2031; México seria coanfrerion

Gianni Infantino confirmou que a candidatura dos Estados Unidos é a única válida para a Copa do Mundo de 2031, que poderia incluir o México e outros países

O presidente da FIFA, Gianni Infantinoele disse isso EUAprovavelmente com México como coanfrerione o Reino Unido estão prestes a ser nomeados Anfitriões da Copa do Mundo Feminina em 2031 y 2035respectivamente.

Infantino Quinta -feira disse no Congresso da UEFA em Belgrado que o Candidatura conjunta da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte Era a única “candidatura válida” de interesse para o torneio de 2035 Após o cumprimento do prazo, e que EUA Também apresentou o única candidatura Para a edição de 2031.

Gianni Infantino no Congresso Comum da UEFA em Belgrado Efe

“Como parte do processo de licitação, recebemos uma oferta para 31 e uma oferta, válida, devo acrescentar, por 35”, disse ele.

“A candidatura para os 31 é dos Estados Unidos e, possivelmente, de outros membros da CONCACAF juntos, e a candidatura para 36 é da Europa, das nações de origem, de modo que a estrada é invadida para que a Copa do Mundo das Mulheres seja celebrada em 31 e 35 em alguns países grandes e nações para aumentar ainda mais o movimento do futebol feminino”.

O Reino Unido nunca sediou uma Copa do Mundo feminina. A Inglaterra recebe o Eurocup feminino em 2022, vencendo o torneio em seu próprio país. A seleção masculina recebe a Copa do Mundo pela última vez em 1966. A candidatura de 2035 pode abrir caminho para a equipe masculina organizar uma edição posterior.

O Projeto Reino Unido para 2035 recebeu rapidamente o apoio do primeiro -ministro britânico, Keir Starmer, em março, quando a FIFA anunciou que formalmente procurou candidatos às federações membros. A FIFA excluiu a Europa da competição de 2031, invadindo o caminho para uma vitória esperada nos Estados Unidos.

A Federação Espanhola disse na semana passada que esperava apresentar uma candidatura, possivelmente junto com Portugal e Marrocos, o trio que sediará a Copa do Mundo de 2030. No entanto, Infantino declarou que havia apenas uma “candidatura válida” para a edição de 2035, descartando a possibilidade de os atuais campeões mundiais abrigar o torneio.

“Estamos honrados em ser os únicos candidatos para a Copa do Mundo Feminina de 2035. Ser anfitrião da primeira Copa do Mundo da FIFA desde 1966 com nossos países associados será muito especial. O trabalho duro começa agora, para preparar a melhor candidatura possível para o final do ano”, disse o diretor executivo da Federação Inglesa de Futebol, Mark Bullingham, em uma declaração.

Os Estados Unidos foram o único país que apresentou sua candidatura para a edição de 2031, depois de remover seus planos de abrigar a edição de 2027, que será organizada pelo Brasil. Provavelmente, juntamente com outras nações da CONCACAF, provavelmente no México, os Estados Unidos abrigam sua terceira edição depois de sediar os torneios de 1999 e 2003.

Os quatro vezes vencedores serão o primeiro país a abrigar o torneio três vezes, já que a China recebe a Copa do Mundo Feminina de Abertura em 1991 e novamente em 2007.

Após uma expansão bem -sucedida do torneio na Austrália e Nova Zelândia em 2023, o torneio de 2027 terá mais uma vez 32 nações. Espera -se que a competição seja estendida a 48 equipes para a Copa do Mundo de 2031.

As candidaturas oficiais para 2035 devem ser apresentadas neste inverno e, no próximo ano, será realizado uma votação para confirmar os anfitriões de 2031 e 2035.

Este relatório foi preparado com informações da Associated Press