Os fãs afirmam

Justin Bieber Parecia difícil durante a semana 2 do Coachella 2025, para que, de acordo com alguns fãs que viram o vídeo do Pop Star, festejando.

Justin Bieber displays relativos a fumantes de comportamento e festas no Coachella. pic.twitter.com/jmsnismjsk – Londres (@olilondont) era 21 de abril de 2025

Confira o Foo nas mídias sociais … que mostra os Biebs sem camisa com seu corpo super esbelto, enquanto o Hi Puffs no que parece ser um articulação para ser um stogie em um Sooree próximo ao Festivia de Música de Cochella.

É domingo, TMZ postou vídeo e fotos de Justin No mesmo evento – Noites de sexta-feira no deserto- uma festa particular em Thermal, Califórnia … mas as câmeras capturaram JB de longe, para que você não pudesse dar uma boa olhada nele.



Nos clipes sociais, JB é um fungo de perto com seu sucesso de 2015: “O que você quer dizer?” assim como Kendrick Lamar‘S’ não gosto ‘, enquanto cercado por uma multidão de pessoas.

Justin também é filmes vestindo um moletom folgado enquanto bate levemente e se depara com o que ele está fumando.



Não há sinais externos de que JB seja em crise … mas alguns fãs certamente não fizeram isso e expressaram suas opiniões nas mídias sociais.

Um fã, sem rodeios, JB não está “parece ok” e está “sob alguma influência dura”. Outro JB “precisa de melhores amigos por [his] Comunicação “e um terceiro concordou com essa avaliação.

Uma quarta pessoa recebida JB estava claramente precisando de ajuda, apesar de outras pessoas terem tido Bieber apenas se divertindo.