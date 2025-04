Os filhos de David Beckham, Brooklyn e Romeo, disputando, não está falando termos

Drama está se desenrolando em David Beckham A família, com 2 de seus filhos reforçando sobre uma mulher – não de maneira ciumenta, mas mais uma questionamento de seus motivos.

Disseram -nos que Kim tinha uma conexão romântica com o Brooklyn há vários anos, mas que toda a água debaixo da ponte.

Claro, o Brooklyn é felizmente casado com Nicola Peltz Agora, e nossas fontes dizem que o problema em questão é o casal questionando se Kim tem as intenções corretas em namorar Romeu.

Nossas fontes dizem que a briga é o motivo pelo qual o Brooklyn e Nicola estavam notáveis ​​ausentes de uma celebração recente para o 50º aniversário de David. Romeu estava lá com Kim, e nos disseram que Brooklyn e Nicola não estão presentes em nenhum evento familiar público em que Kim esteve.

O que é interessante é que Romeu postou uma foto de família da festa do papai na quarta -feira com a legenda, “Family Is Everything” … e ele não marcou seu irmão e Nicola.