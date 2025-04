Os funcionários do IRS esperam aprender seu destino de demissão no dia dos impostos, a época mais movimentada do ano

CNN

Os trabalhadores da Internal Revenue Service esperam aprender em breve seu destino de emprego, coincidindo com o prazo de fabricação fiscal de terça-feira e sua semana mais movimentada do ano.

Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram que a agência começará a anunciar decisões individuais até o final desta semana, soltando quem é poupado e quem está sendo demitido como parte dos planos do governo Trump de reduzir significativamente a força de trabalho do IRS.

Funcionários do IRS em Kansas City, Missouri; Atlanta; E Chicago – alguns dos maiores centros da agência fora de Washington – disse que a ansiedade está construindo a semana em torno do dia fiscal. Não apenas por causa da gigantesca carga de trabalho, eles disseram, mas porque ouviram isso é quando os cortes seriam anunciados.

Espera-se que os planos de redução na força entrem em vigor nas próximas semanas, disse um gerente do IRS, que solicitou o anonimato para discutir deliberações privadas, disse à CNN. O governo Trump está de olho em até uma redução de 20% da força de trabalho da agência, o que significaria cortar aproximadamente 20.000 empregos, informou a CNN anteriormente.

O Slimdown planejado na equipe virá exatamente como o IRS está processando dezenas de milhões de declarações fiscais, reembolsos, extensões, coleções e planos de pagamento. Alguns da agência acreditam que o momento é mais do que uma coincidência.

“Parece que a crueldade é o ponto”, disse um funcionário do IRS sobre as demissões que atingem o prazo de impostos de terça -feira, visto pela agência como seu “Super Bowl”.

Já foram recebidos mais de 101 milhões de retornos e quase 68 milhões de reembolsos foram enviados, de acordo com os dados mais recentes divulgados na sexta -feira.

Um porta-voz do Departamento do Tesouro, que inclui o IRS, disse que as reduções em andamento foram necessárias para desfazer o que eles descreveram como “surtos de contratação de Biden da era desperdiçada” na agência, que viu um aumento de pessoal graças a uma infusão de US $ 80 bilhões na última administração.

“Reduções de pessoal que estão sendo consideradas atualmente no IRS farão parte de – e impulsionadas por – melhorias de processos e inovações tecnológicas que permitirão que o IRS colete receita e atenda aos contribuintes com mais eficiência”, disse o porta -voz, acrescentando que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, deseja garantir que a eficiência seja realizada.

À medida que dezenas de milhares de trabalhadores federais foram demitidos ou emitiram notificações de rescisão imediata como parte do plano do presidente Donald Trump e do Elon Musk de cortar gastos e diminuir o tamanho do governo federal, o momento de alguns anúncios de demissão levou à consternação.

As mudanças causadas pelo Departamento de Eficiência do Governo de Musk às vezes colidiram com períodos críticos de trabalho para agências específicas.

Existem os anúncios do IRS no dia fiscal. E os planos de fechar o Departamento de Educação vieram logo à frente de um prazo importante para admissões na faculdade e ajuda financeira.

“O governo Trump está trabalhando rapidamente para cumprir o mandato do dia das eleições do povo americano, cortando os resíduos, fraudes e abusos em nosso governo sem comprometer serviços críticos”, disse a porta -voz da Casa Branca, Taylor Rogers, quando perguntou pela CNN sobre o momento desses anúncios. “O objetivo de todas as agências é servir de maneira mais eficiente e eficaz ao povo americano”.

Russ Vough, diretor do Gabinete de Administração e Orçamento, e um defensor de longa data de diminuir drasticamente o governo, disse em 2024 que esperava atormentar os funcionários federais para desistir.

“Queremos que os burocratas sejam afetados traumaticamente”, disse Vought em um evento durante a campanha de Trump em 2024, referindo -se à Agência de Proteção Ambiental. “Quando eles acordam de manhã, queremos que eles não queiram trabalhar porque são cada vez mais vistos como os vilões. Queremos que o financiamento deles seja fechado. … queremos colocá -los em trauma.”

A CNN relatou que, em todo o governo federal, o caos e os cortes de pessoal estimularam um aumento no estresse, na ansiedade e, nas palavras de um assistente social que vê muitos trabalhadores federais, “medo e desmoralização total”.

E, por sua vez, os republicanos do Congresso priorizaram cortar os fundos do IRS.

O IRS recebeu um adicional de US $ 80 bilhões sob a Lei de Redução de Inflação do Presidente Joe Biden, com uma meta de melhorar o atendimento ao cliente e coletar mais receita tributária para o governo. Durante os anos orçamentários de 2024 e 2025, os republicanos rescindiram pelo menos metade desse financiamento e sugeriram que iriam após o restante em futuras negociações.

Bessent, cujo departamento supervisiona o IRS, derrubou relatos anteriores de que a agência de coleta de impostos seria cortada pela metade. Mas ainda não está claro quanto da força de trabalho de cerca de 100.000 pessoas acabará no bloco de corte.

Alex Berman, funcionário do IRS e líder local do sindicato dos funcionários do Tesouro Nacional, disse que seus colegas de trabalho nos escritórios da agência da Filadélfia estão cheios de ansiedade enquanto esperam para descobrir quem está sendo demitido e quem sobreviverá.

“Além da traição de seus anos de serviço fiel que um RIF desnecessário representa, as pessoas estão sentindo uma sensação de traição que não estão sendo tratados com honestidade ou justa pela agência”, disse Berman, referindo -se a “reduções em vigor” ou rifs como são conhecidos dentro do governo. “Insulto após insulto, adicionado à lesão após lesão”.

Além dos cortes de pessoal, o governo Trump está tentando convencer os funcionários a se afastarem voluntariamente com as ofertas de “renúncia diferida” que fornecem incentivos financeiros para desistir. Outros programas estão incentivando os funcionários federais mais velhos a se aposentarem mais cedo.

Para o IRS, o prazo para aceitar esta oferta foi segunda -feira. Isso significava que os funcionários precisavam lidar com a possibilidade de que pudessem recusar a oferta de demissão, apenas para ver sua posição eliminada dias depois.

“O momento é terrível”, disse um alto funcionário do IRS à CNN. “Já é uma bagunça quente dentro do IRS. De todas as vezes estar mexendo com as coisas, realmente?”

O IRS passa meses se preparando antes do auge da temporada de impostos em abril para garantir que os sistemas sejam trancados para que as coisas corram bem. O funcionário do IRS disse que anunciar demissões durante esse período de “junta branca, retenção sobre os diários” não é uma boa ideia.

“É como entrar no seu treino final antes do Super Bowl e depois dizer aos jogadores e funcionários que eles receberão textos durante a prática sobre se eles são demitidos ou não”, disse o funcionário. “E se você vence ou perde o grande jogo, mais pessoas serão demitidas.”

Também existem preocupações no IRS de que a falta de registros sobre as aquisições pode criar problemas no futuro. A fonte disse que o departamento do Tesouro e o IRS têm listas separadas para quem aceitou a oferta de compra e há algumas discrepâncias.

“Cada uma dessas linhas nessa planilha é uma verdadeira humana”, disse o funcionário.

Um escritório estabelecido para modernizar os sistemas e processos de tecnologia do IRS já foi fechado, sem nenhuma nova tecnologia introduzida em seu lugar. Em um centro de processamento do IRS em Kansas City, os funcionários descreveram carrinhos trancados cheios de documentação confidencial dos contribuintes, começando a aglomerar os espaços públicos à medida que os retornos se acumulam.

“A menos que Doge tenha uma correção mágica de seus bots de IA, haverá um enorme atraso provavelmente pior do que foi durante a Covid”, disse um funcionário do IRS que solicitou confidencialidade por medo de retribuição.

Questionado sobre a situação no Kansas City Processing Center, um porta -voz do Tesouro disse: “Infelizmente, os pedidos de atraso são simplesmente negócios como de costume no IRS, especialmente na temporada de impostos”. Eles acrescentaram que é por isso que Bessent está implementando “nova direção para eficiência e modernização”.

Durante a pandemia Covid-19, o primeiro governo de Trump atrasou o prazo de imposto de 2020. Isso deu aos consumidores e empresas mais tempo para controlar suas finanças, pois a economia temporariamente craterava e deu à equipe do IRS mais tempo para processar retornos durante um ano anômalo.

Os gerentes começaram a levantar preocupações internamente sobre a agência estar com pouca equipe.

Durante uma reunião descrita para a CNN, a experiência do chefe de contribuintes do IRS mudou -se para proteger sua divisão contra o esgotamento e o excesso de trabalho, que, segundo ele, poderia levar a erros ou mais partidas.

“Não vou tornar as pessoas mais infelizes sobrecarregando -as”, disse o oficial, Ken Corbin, em uma reunião interna, segundo um participante que parafraseou seus comentários. “Se as linhas (do telefone) forem longas, as linhas serão longas. Se os retornos forem lentos, os retornos serão lentos.”

A CNN relatou anteriormente que, a partir de meados de março, os tempos de espera nas linhas de atendimento ao cliente do IRS estavam se mantendo constantes em comparação com esse ponto no ano passado. O tempo médio de espera foi de três minutos para indivíduos e sete minutos para as empresas.

Em um memorando interno intitulado “Mostrar graça e cumprir a missão”, Corbin referenciou a “atmosfera de mudança” na organização e elogiou o “profissionalismo e experiência” dos trabalhadores de sua divisão que trabalham diretamente com os contribuintes.

Corbin não respondeu um pedido de comentário.

Um ex-funcionário do IRS disse à CNN que Corbin é visto como um dos poucos executivos de carreira sênior “fortes” que permanecem na agência, após um êxodo em massa de demissões na semana passada, estimulada pelo controverso contrato de compartilhamento de dados do IRS com as autoridades de imigração.

“Ele tem o conhecimento mais institucional e serviu sob várias administrações”, disse o ex -funcionário. “Há muito medo de que eles vão atrás dele, agora que a temporada de impostos está terminando”.