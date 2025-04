Os irmãos Meneendez disparam de volta a Nathan Hochman, Sirhan Sirhan Comparação é falsa

Erik dando Lyle Menendez Estão de volta ao procurador do distrito de Los Angeles Nathan Hochman … dizendo a ele que é estups para compará -los a Sirhan Sirhan Porque eles realmente admitiram matar seus pais.

Hochman está no registro dizendo que Erik e Lyle não devem ganhar liberdade, comparando seu caso com a negação da liberdade condicional por Sirhan … mas os irmãos dizem que não há como colocá -los aterrinariamente no mesmo avião que Sirhan.