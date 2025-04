Os legisladores do Partido Republicano, líderes estrangeiros e mercados esperam para ver se as tarifas de Trump estão abertas para negociação

CNN

–



Quando o presidente Donald Trump partiu da Casa Branca na quinta -feira à tarde – sua primeira vez em público desde que anunciava varifias de novas tarifas que sacaram mercados globais e despertaram medos de recessão – ele comparou os deveres que impôs esta semana a um procedimento médico bem -sucedido.

“Acho que está indo bem”, disse Trump, quando a média industrial da Dow Jones negociou mais de 3% e, como uma montadora americana demitiu 900 trabalhadores por hora, citando a produção reduzida motivada pelas tarifas. “Foi uma operação, quando como um paciente é operado”, disse o presidente.

Na realidade, a operação nem começou. Os novos deveres que ele anunciou terão efeito no final desta semana e na próxima, Provavelmente empurrando a economia global em território desconhecido e colocando a perspicácia econômica de Trump à prova.

Mas o quanto o presidente está disposto a se curvar em suas novas tarifas foi uma pergunta que líderes estrangeiros, legisladores republicanos e investidores de Wall Street estavam todos fazendo quando o plano tarifário entrou em foco mais nítido.

A mensagem dos principais consultores de Trump foi de compromisso resoluto com as pesadas tarefas aplicadas a todos os parceiros comerciais, amigos e inimigos. “O presidente não vai recuar”, disse o secretário de Comércio Howard Lutnick ao Pamela Brown, da CNN, em uma entrevista na quinta -feira.

Mas o próprio presidente sugeriu que ele estava aberto para negociações – se os termos fossem bons o suficiente.

“Todo país nos chamou. Essa é a beleza do que fazemos, nos colocamos no banco do motorista”, disse Trump a repórteres a bordo da Força Aérea, enquanto Lutnick estava atrás dele.

“Se tivéssemos pedido a esses países que nos fizesse um favor, eles teriam dito que não”, continuou Trump. “Agora eles farão qualquer coisa por nós.”

Trump e sua equipe ofereceram proclamações otimistas contra os terríveis avisos econômicos, sugerindo dias de vermelho em Wall Street e aumentos de preços para os consumidores americanos valem a pena se isso significou que os grandes objetivos de Trump – a reorientação de toda a economia global e um ressurgimento da fabricação americana – são cumpridos no caminho.

Mas mesmo os republicanos que disseram apoiarem as tentativas de Trump de realinhar o comércio global sugeriram que estavam observando algum tipo de calibração pelo governo.

“No momento, estamos todos esperando, vendo e vendo como o governo reage e como pode ser a política permanente final”, disse o líder da maioria no Senado, John Thune, sugerindo que as tarifas que Trump anunciou do Jardim de Rose um dia antes não foram, de fato, a palavra final sobre o assunto.

E no exterior, os diplomatas americanos estavam enfrentando questões de governos que lutavam para entender como as novas taxas de tarifas foram calculadas em seus países – ou, em alguns casos, em ilhas desabitadas que não exportam praticamente nada.

O secretário de Estado Marco Rubio, que deixou o anúncio do Rose Garden e seguiu diretamente para o seu avião, estava em Bruxelas, onde as novas tarifas penduravam uma reunião de ministros estrangeiros da OTAN como uma nuvem negra.

À medida que os mercados fecharam e os líderes globais ameaçavam a retaliação, o próprio presidente evidenciou pouca preocupação. Ele emergiu da Casa Branca no meio da quinta -feira e previu uma rápida reviravolta nos mercados.

“Os mercados vão crescer, as ações vão crescer, o país vai crescer”, disse Trump a repórteres reunidos no gramado sul da Casa Branca.

Trump estava indo para a Flórida, onde estava programado para participar de um torneio de golfe em seu clube Doral, nos arredores de Miami, antes de se retirar para Mar-A-Lago no fim de semana. O assunto tarifário consumiu grande parte de seu tempo nesta semana, quando o presidente determinou como, precisamente, prosseguir com as tarifas que ele passou as últimas seis semanas promissoras.

Nas reuniões com sua equipe comercial, Trump pressionou os consultores para um plano que não poderia ser rotulado como suave ou fraco, consciente de que alguns movimentos anteriores nas tarifas tinham o aparecimento de recuar de suas ameaças anteriores.

Sua equipe preparou pilhas de análises, relatórios e planos individuais para aplicar novas tarifas que poderiam ser descritas como “recíprocas”, o termo Trump usou para justificar o início de uma guerra comercial global.

Depois de debater várias idéias – incluindo um plano de projeto que aplica uma tarifa universal de 20% em todos os bens importados e um sistema em camadas que colocou os países em faixas de novas taxas tarifárias – na terça -feira, o presidente e sua equipe chegaram ao esquema tarifário que ele anunciou do Rose Garden um dia depois.

As taxas de tarifas atribuídas a cada país – reveladas em sinais de papelão que o presidente apontou, com os números apenas visíveis para os das linhas da frente – inicialmente provocaram confusão. Só mais tarde ficou claro que eles não estavam, de fato, comparações de dólar por dólar com as próprias tarifas dos países, mas um cálculo completamente diferente, usando números de excedentes comerciais.

O anúncio, que contou com a presença de trabalhadores de aço, montadores de tubos, motoristas de caminhão e alguns líderes republicanos, recebeu uma recepção suave, mesmo de alguns dos principais aliados do presidente em Capitol Hill.

Thune, que vem do estado agrícola de Dakota do Sul, disse que a reação do mercado de curto prazo à proposta de tarifas de Trump não foi “inesperada”, mesmo que ele alertou que deve haver vigilância para garantir que certos setores da economia não sejam danificados pelos impactos a longo prazo das tarifas.

“Isso não é inesperado. Os mercados que esperam reagir. Esta é novamente uma política. É uma grande mudança de política, mudança de política ousada e acho que levará algum tempo para determinar quais serão os impactos finais”, disse ele.

A abordagem de espera e ver foi ecoada por muitos republicanos no Congresso que argumentaram que a equipe de Trump deve receber alguma pista para ver o impacto dessa política econômica maciça.

“Por que você não me pergunta em dois meses”, disse Iowa, o senador Chuck Grassley. “Eu acho que é uma proposta de espera e ver.”

Tanto Dakota do Sul quanto Iowa são estados com interesses agrícolas pesados ​​que podem ter que pagar mais para importar fertilizantes canadenses e achar mais difícil exportar suas mercadorias. Mas, apesar de suas profundas preocupações sobre tarifas, Thune, Grassley e muitos outros republicanos relutam em criticar os movimentos de Trump.

O lançamento da tarifa de Trump surpreendeu os diplomatas estrangeiros em Washington, alguns dos quais disseram que ficaram acordados a maior parte da noite para analisar e responder perguntas de suas capitais.

Alguns aliados de Trump estão dando aos diplomatas conselhos claros: peça aos governos que fiquem de fora, disseram três fontes familiarizadas com as conversas. Em vez disso, envie suas empresas fazendo negócios com os EUA em reuniões da Casa Branca, a fim de solicitar que o governo faça um acordo, disseram as fontes.

Alguns próximos ao presidente, no entanto, sugeriram que ele seria flexível à medida que os líderes lutam para diminuir as taxas tarifárias.

“Eu não gostaria de ser o último país que tenta negociar um acordo comercial com @RealDonaldTrump”, escreveu o filho do presidente Eric Trump sobre X. “O primeiro a negociar será vencer – o último vai perder. Vi este filme toda a minha vida …”

Mas a alegação de Donald Trump de que outros países “farão qualquer coisa por nós” agora não era imediatamente evidente para Rubio em Bruxelas, onde discussões potencialmente difíceis com aliados da OTAN estavam em andamento na quinta -feira, cada um dos quais foi batido em tarifas.

Autoridades disseram que as notícias das tarifas estavam penduradas em algumas das conversas e reuniões, destinadas a se concentrar em questões mais específicas da OTAN, como gastos com defesa e a guerra na Ucrânia.

“Obviamente, ter essa guerra comercial em andamento torna difícil fazer negócios normais”, disse uma autoridade ocidental que disse à CNN que “parece ser o que a maioria das pessoas está falando”.

“E se eles estão falando sobre tarifas”, continuou o oficial, “significa que eles não estão falando sobre as outras prioridades da OTAN para se concentrar”.

Na superfície, Rubio parecia ter sido recebido calorosamente pelo secretário -geral da Aliança, Mark Rutte e seus colegas da OTAN. Enquanto se reuniam para uma foto em grupo, Rubio conversou facilmente com os outros, apertando calorosamente as mãos e beijando o ministro das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, nas bochechas.

A ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, disse à CNN que as conversas foram “muito construtivas” e “muito positivas”.

“As tarifas não são as melhores notícias”, disse Valtonen, “mas espero que isso seja uma abertura para uma negociação frutífera, especialmente entre amigos e aliados, pela qual pudéssemos alcançar uma situação em que efetivamente abandonaremos as barreiras comerciais existentes entre nós. Porque é isso que precisamos”.

Alex Marquardt da CNN, Ted Barrett, Manu Raju e Kylie Atwood contribuíram para esta história.