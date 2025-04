Os liberais ganharão a maioria dos projetos da Suprema Corte de Wisconsin, CNN

CNN

A candidata apoiada pelo democrata Susan Crawford vencerá a corrida da Suprema Corte de Wisconsin, projetos da CNN, mantendo a maioria liberal na quadra em um importante estado de campo de batalha menos de três meses no segundo mandato do presidente Donald Trump.

Crawford, juiz do Tribunal Liberal do Circuito no Condado de Dane, vencerá o candidato conservador Brad Schimel, um juiz do condado de Waukesha que recebeu o apoio de Trump no trecho final da campanha. A corrida foi oficialmente apartidária, mas a vitória de Crawford será vista como um ponto brilhante para os democratas em Wisconsin e em todo o país, pois os eleitores entregaram ao candidato preferido do presidente uma derrota no primeiro grande teste político da segunda era Trump.

Crawford e seus aliados democratas também trabalharam para transformar a eleição em um referendo sobre Trump Ally Elon Musk, que derramou milhões de sua fortuna pessoal na corrida. Rapidamente se tornou o concurso judicial mais caro da história dos EUA.

Musk e grupos afiliados a ele gastaram mais de US $ 19 milhões no estado, incluindo operações de campo de financiamento e anúncios de televisão. Crawford empatou o bilionário de tecnologia diretamente a Schimel em suas aparições, às vezes referenciando Musk em “Meu oponente”. Grupos democratas publicaram anúncios de televisão ligando o CEO da Tesla a Schimel.

Ao todo, os candidatos e grupos externos gastaram mais de US $ 90 milhões – quebrando os registros de gastos estabelecidos há apenas dois anos, quando um juiz liberal capturou um assento aberto e virou o controle do tribunal.

Schimel e os republicanos esperavam se basear na rede de eleitores que apoiaram Trump nas eleições presidenciais de novembro, quando ele venceu por pouco o estado do campo de batalha. Schimel abraçou Trump de perto ao longo da campanha e até apareceu em um bate -papo ao vivo com Musk em seu site de mídia social X.

Mas os democratas apostaram que a apreensão desse alinhamento valeria a pena com os eleitores em um momento em que os dois homens fizeram uma reformulação controversa do governo federal. Questões como os direitos ao aborto e a redistribuição de mapas do congresso também emergiram como pontos de inflamação na campanha.

Crawford, que representou a Planned Parenthood como advogado particular, apóia os direitos do aborto.

Em um estado com governo dividido-o governador Tony Evers é democrata, e os republicanos controlam o Legislativo estadual-a Suprema Corte se tornou o árbitro final de políticas que afetam a vida de Wisconsites, incluindo se uma lei do século XIX que proibia a maioria dos abortos poderia ser aplicada hoje.

E em um estado que ajuda a determinar quem vence a presidência, o Supremo Tribunal teria a palavra final na resolução de disputas eleitorais.

Desde que os liberais venceram uma maioria de 4-3, há dois anos, o tribunal entregou grandes vitórias aos democratas-revertendo uma decisão de 2022 Tribunal Superior que havia impôs uma proibição quase total de caixas de queda de votação e derrubando mapas legislativos estaduais desenhados pelos republicanos.

O Tribunal poderia revisitar os mapas do Congresso que ajudaram o Partido Republicano a ter uma vantagem desigual de seis dos oito cadeiras da Câmara dos EUA, apesar das margens de vitória finas de papel para republicanos e democratas em corridas em todo o estado.

Crawford cumprirá um mandato de 10 anos.