Os onze combinados com o Barcelona e os jogadores de futebol do Real Madrid

Um onze jogadores dos dois grandes nomes do futebol espanhol, Barcelona e Real Madrid, do clássico que deve oferecer um 6-5, um 7-4, ao máximo, a favor de qualquer um dos times, é descoberto, agora, muito mais favorável ao clube do Barça.

E não é porque seus jogadores são melhores. Mas “uma coisa é a qualidade e outra performance”, uma frase expressa em seus dias por Johan Cruyff e isso é um anel no dedo hoje.

O debate entre nossos correspondentes Rodrigo Falez, Jordi Blanco e Moisés Llorens resultou em uma eleição de 11 que varreria qualquer liga mundial. Algumas posições eram unânimes e outras tiveram até três candidatos.

Rodrigo: Ele é o melhor goleiro do mundo e o demonstra nos últimos cinco anos. É muito seguro sob paus, bem nos reflexos e tem uma hierarquia que não é encontrada no gol de Culé.

Jordi: Sua habilidade em Sticks, seu comando, sua força acima, sua velocidade de reflexos. Courtois é indiscutível. Para qualidade e desempenho.

Moisés: É seguro de vida e geralmente é muito bem -sucedido em todas as suas ações. É esmagador na área e muito ágil em leilões curtos.

Rodrigo: Por razões óbvias, o francês é o melhor. Mesmo que seja devido à ausência branca, mas ainda cresceu em segurança, é bem esquecido e se junta muito bem ao ataque. Além disso, sua versatilidade é a chave para o equipamento Culé.

Jordi: O francês que já foi convertido para Xavi ao lado chegou ao comando de Hansi, seu pico de forma e jogo ideais. A ponto de ser considerado um dos melhores do mundo, tanto em defesa quanto em ataque, tornando -se um excelente parceiro da Lamine Yamal.

Moisés: Já se fortaleceu como um lado da direita, o dobro muito bem ao extremo no ataque e sabe como se defender com a solvência. Possivelmente o melhor do mundo nessa posição.

Rodrigo: Hoje tem mais físico e poder do que qualquer e seu desempenho está sendo notável. Ele é jovem, então ele ainda não tem coisas para melhorar, mas é muito completo.

Jordi: Nem Ferland Mendy (parcialmente pesado pelas lesões) nem Fran García são capazes de sombrear um Alejandro Balde que depois de estreia com Ronald Koeman e crescendo com Xavi Hernández, atingiu um pico excepcional com Hansi em Barcelona.

Moisés: Tem muita profundidade quando você pode participar do ataque, sempre sendo um recurso útil e sabe como funcionar bem ao defender.

Rodrigo escolheu Antonio Rüdiger: Sua hierarquia e jogo aéreo Aúpa na parte mais alta da mesa, onde ele compete com outros perfis por ser um dos melhores em sua posição. É rápido, vai bem para o corte, é expeditivo e geralmente marca a bola parada eventualmente.

Jordi: Facial a cara com Antonio Rüdiger, atendendo à lesão que levou David por tantos meses ao palco, o desempenho e o significado de Íñigo Martínez são impostos por sua incubação, impensável no verão de 2024, na equipe titular de Barcelona.

Moisés: O Íñigo é rápido nas ações divididas, é esmagador no corpo a corpo e bom andando e pegando a bola jogada por trás. Um líder.

Lamine Yamal enfrenta Mbappé em um clássico. AP

Rodrigo: Ele é tão jovem que assusta, mas também parece que ele está na elite do futebol há mil anos. Retire a bola como poucos, ela tem uma qualidade tremenda e ainda sabemos qual é o seu teto.

Jordi: Parte com uma vantagem óbvia Barcelona ao se referir à defesa e a qualquer posição, também para os ferimentos que atingiram o Real Madrid. Se você falar sobre Carvajal na banda, há os casos de Éder Militão ou David Alaba.

Moisés: Com 18 anos, é intocável no Barça e na seleção. Muito bom defensivamente e excelente tomada de bola. Um recurso sensacional para iniciar o jogo por trás.

Rodrigo: Seu físico o torna indiscutível. Ele se posiciona bem, dá equilíbrio e, apesar de não começar muito bem a temporada, chega a uma seção vital da temporada para obter títulos.

Jordi Elegió para Marc Casadó: Não é, e possivelmente não está esperando até o final da temporada, mas seria injusto esquecer um jogador de futebol que chegou dos últimos e se tornou essencial como o primeiro. Ver o Barça na situação atual é explicado, entre outras coisas, para o desempenho de uma pedreira sem glamour, mas com muito futebol e, como diria Cruyff, sobrando.

Moisés: Eficaz no jogo no primeiro toque, também sabe dividir e é muito físico. Uma boa rolha para qualquer equipe.

Meio -campista: pedri

Rodrigo: É de um estado de tremenda. Ele tem um espetacular jogo entellino e um último toque requintado. Juntamente com sua visão de jogo, ele enfatiza que é ousado, cada vez mais, para pisar na área oposta para marcar gols. O mais notável no Barça nesta temporada.

Jordi: Nada mais a dizer. Você pode começar a considerar que Pedri é o melhor meio -campista do mundo. Pelo que ele faz e o que faz com seus companheiros, por sua visão, por sua velocidade ao decidir, por sua capacidade de combinar … por tudo.

Moisés: Imaginação pura quando você precisa criar e incansável quando deve se defender. Visão privilegiada para dar o último passe e acalmar preciso quando você precisa diminuir as revoluções.

Meio -campista: Fede Valverde

Rodrigo: Não vamos descobrir o uruguaio neste momento. Seu poder é incomparável, seu espetacular fundo físico e sua entrega indiscutível. Ele se junta ao ataque e tem um objetivo, mas é o primeiro a ajudar a se defender a envolver a equipe e compensar o núcleo.

Jordi: Ele não é o jogador de maior qualidade do Real Madrid, é claro, mas personaliza o caráter necessário da equipe. E seu desempenho fornece qualquer falta que possa ter. Além de ser jogador de futebol de grandes qualidades físicas e técnicas.

Moisés escolheu Frenkie de Jong: Ele gera um jogo tão poucos e tem a capacidade de pedir posse como ninguém.

jogar 3:51 Qual é o panorama entre o Real Madrid e o Barcelona para a final da Copa del Rey? Caro Padrón e Martín Ainstein, de Madri, com os detalhes do que é vivido antes da grande final da Copa del Rey.

Frente: Lamine Yamal

Rodrigo: Atualmente, ele é a mais forma do mundo. Seu controle orientado, seu chute de fora da área, seu drible … seu humor é igual ao seu estado de forma: topo. O que, juntamente com a idade que ele tem, faz com que ele tenha um presente espetacular e um futuro em que ele colocará seu teto.

Jordi: No rival certo Rodrygo e não é apenas o blecaute que o brasileiro sofreu nos últimos meses, é ainda mais o papel indiscutível que o jovem do Barca alcançou, que antes de completar 18 anos já é um jogador de futebol de referência autêntica e chave para Hansi Flick.

Moisés: O melhor do mundo nessa posição. Indiscutível.

Frente: sem vencedor

Rodrigo eligió a Vinícius Júnior: Apesar de não ser o seu ano, você nunca pode rejeitar um atacante de suas características. Por seu drible e gol, mas acima de tudo por sua incidência no jogo do rival.

Jordi escolheu Rpahinha: O brasileiro, que há dez meses, teria transferido com os olhos fechado a maioria dos fãs (e analistas), catapultou para o topo. Adicione 30 gols e 23 assistências em uma grande temporada, conquistando o direito de ser considerado aspirante a The Golden Ball, fazendo parte de um trigêmeo bestial e que hoje é mais que Vinícius.

Moisés escolheu Rodrygo: Ele tem transbordamento do lado de fora e sabe como ir em critérios. Muito bom golpe brincar com a perna trocada. Desequilibrado à esquerda.

Rodrigo: Ele já excedeu seu período de adaptação e parece muito mais solto e seguro. Ele tem um tremendo poder e seu tiro o torna o credor para ser o jogador mais difícil de marcar na área. Além disso, seus objetivos nesta última parte da temporada confirmam que é uma referência manual para corrigir defesas rivais.

Jordi escolheu Lewandowski: Nesta temporada, se falarmos sobre gols, Mbappé permaneceu por trás de Robert Lewandowski e não que, com um sprint final devastador, exceda os objetivos do polonês feridos hoje para dobrar Madrid, a referência 9 é Lewandowski.

Moisés: Mbappé é poderoso nessa posição como poucos jogadores do mundo.