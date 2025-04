Os principais funcionários do trabalho federal restabeleceram o Tribunal Federal de Apelações da DC Full

Washington

CNN

–



Dois ex -funcionários federais de proteção do trabalho foram restabelecidos em seus cargos na segunda -feira pelo Tribunal de Apelações do Circuito DC completo – pelo menos por enquanto – em meio a uma longa disputa legal sobre a capacidade do presidente Donald Trump de demitir líderes de agências governamentais independentes.

Em uma decisão de 7-4, o tribunal completo de apelações eliminou uma decisão anterior de um painel de três juízes que permitiu a Trump demitir os oficiais: Cathy Harris, presidente do Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito, que analisa os demissões federais e pode restabelecer os funcionários incorretos e Gwynne Wilcox, membro do Conselho Nacional de Relações de Trabalho.

Com esses dois funcionários retornando às suas postagens, um quorum agora foi restaurado no NLRB e MSPB, permitindo que eles funcionem em casos de força total e processos envolvendo disputas federais de emprego. Essas agências são um baluarte crítico contra os esforços de Trump para reduzir rapidamente o tamanho da força de trabalho federal e demitir milhares de funcionários.

Ambos os funcionários são democratas nomeados pelo ex -presidente Joe Biden, cujos termos estatutários não estavam prontos para expirar por anos. A lei federal diz que eles só podem ser demitidos por causa, mas Trump está tentando demiti -los de qualquer maneira, e o Departamento de Justiça argumentou que é inconstitucional restringir os poderes de demissão do presidente.

Essa não é a palavra final no assunto, que muitos observadores legais acreditam que acaba indo para a Suprema Corte.

O Tribunal de Apelações do Circuito de DC completo, na segunda-feira, eliminou uma ordem de emergência do painel de três juízes, deixando Trump disparar os funcionários enquanto os apelos se desenrolam. Mas um painel menor de três juízes ainda está definido para revisar os méritos subjacentes do caso, e uma audiência está agendada para 16 de maio.

“O Supremo Tribunal disse repetidamente aos tribunais de apelações para seguir o precedente existente da Suprema Corte, a menos que e até que o próprio tribunal o altere ou o derrube”, escreveu a maioria do circuito de DC em sua decisão na segunda -feira.

As decisões anteriores da Suprema Corte sobre poderes presidenciais de disparo, que o governo Trump deseja anular, “permanecem uma boa lei” e ainda estão “no lugar”, escreveram os juízes, citando casos anteriores.

Todos os sete juízes do Circuito de DC que apoiaram a restrição dos funcionários trabalhistas foram nomeados pelos presidentes democratas, e os quatro juízes dissidentes que se opunham a ele foram nomeados pelos republicanos.

A CNN entrou em contato com o MSPB e o NLRB para comentar.

Ambas as mulheres desafiaram seus demissões no tribunal, e os juízes do julgamento concluíram que seus terminações eram ilegais. O Departamento de Justiça então recorreu dessas decisões e mais tarde garantiu uma ordem judicial deixando Trump demitir os oficiais temporariamente enquanto os apelados se desenrolam. Essa ordem temporária foi desocupada na segunda -feira, restabelecendo os funcionários.