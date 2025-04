Os promotores abandonam a acusação contra o homem que a deputada Nancy Mace afirmou ‘abordou fisicamente’ ela

CNN

Os promotores retiraram uma acusação contra um homem que a deputada republicana Nancy Mace afirmou “abordou fisicamente” em dezembro, de acordo com os recentes registros judiciais.

Em dezembro, a polícia acusou James McIntyre de Illinois de uma acusação de contravenção de agressão simples. Ele se declarou inocente e foi libertado na época com uma ordem de “ficar longe”.

Não está claro por que a acusação foi demitida.

McIntyre disse que ficou “satisfeito, mas não surpreso”, a acusação foi retirada e chamou a experiência de “traumática” em um comunicado divulgado pelo deputado estadual de Illinois, Kelly Cassidy.

“Ao me acusar falsamente de um crime violento e me prender, a congressista Mace demonstrou seu desejo de criminalizar qualquer um que defenda as necessidades de nossos jovens trans”, diz sua declaração.

O advogado de McIntyre se recusou a comentar sobre o assunto. A CNN entrou em contato com o escritório do advogado dos EUA em Washington, DC, para comentar.

Questionado em dezembro sobre a reivindicação de Mace, a polícia do Capitólio disse que recebeu um relatório de um membro do escritório do Congresso sobre um incidente no prédio de escritórios da Rayburn House. Oficiais e agentes da seção de avaliação de ameaças prenderam um suspeito, acusando -os de agredir um funcionário do governo, informou a agência.

Mace disse à polícia que a pessoa colocou as mãos sobre as dela e “começou a agressivamente e de maneira exagerada agitar o braço para cima e para baixo em um movimento de trêmula da mão” por alguns segundos, de acordo com um registro da polícia.

O arquivamento também mostrou que ela disse que McIntyre declarou que “os jovens trans merecem advocacia” durante o movimento de tremores. Após a interação em dezembro, Mace postou em X que ela foi “abordada fisicamente” por “um homem pro-tr*ns”.

McIntyre é o co-fundador do capítulo de Illinois de ex-alunos de assistência social e esteve presente para comemorar o 25º aniversário de uma lei que expande o apoio federal a um orfanato, de acordo com o Washington Post.

Depois que os promotores desistiram das acusações, Mace disse que “não vai recuar”.

“Eu arquivei acusações e elas foram inexplicavelmente ignoradas. Mas não estarei. Não vou recuar. Não ficarei intimidado. E com certeza não ficarei em silêncio”, disse Mace em comunicado à CNN.

A impressão relatou pela primeira vez que a acusação havia sido demitida.

Apesar de se chamar de “direitos pró-transgêneros”, Mace introduziu uma resolução em novembro para proibir as mulheres trans de usar os banheiros femininos no Capitólio e apresentou uma legislação mais ampla que se aplicaria a todos os edifícios federais e da escola financiada pelo governo federal.

O legislador republicano também usou uma frase considerada uma ofensa para se referir a pessoas trans durante uma audiência do Comitê de Supervisão da Câmara em fevereiro. Seus comentários foram desafiados pelo representante democrata.

Gerry Connolly, da Virgínia, levando a congressista a dobrar o crime e responder com “Eu realmente não me importo”.