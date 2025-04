Os promotores do Departamento de Justiça retiram acusações contra o homem que acusaram de ser o ‘líder da costa leste’ do MS-13

CNN

O Departamento de Justiça mudou-se para retirar acusações na quarta-feira contra um homem que eles alegaram ser um “grande líder” da gangue MS-13-apenas algumas semanas depois de elogiando publicamente sua prisão-uma medida que seu advogado diz que é o primeiro passo para deportá-lo imediatamente para El Salvador.

O procurador-geral Pam Bondi, em uma entrevista coletiva no mês passado, disse que o homem, Henrry Villatoro Santos, era o “líder da costa leste” do MS-13 e que ele estava entre os “horríveis, violentos e piores dos piores criminosos”.

Agora, apenas duas semanas depois, o Departamento de Justiça de Trump, sem explicação, mudou -se para descartar a única acusação federal que ele enfrentou por possuir ilegalmente uma arma de fogo. Em um processo judicial, os promotores disseram apenas que “o governo não deseja mais seguir a acusação instantânea neste momento”.

Uma audiência sobre a moção está programada para terça -feira em Alexandria, Virgínia.

A mudança de tática ocorre quando o governo Trump trabalha para deportar rapidamente os supostos membros de gangues. Em março, o presidente Donald Trump invocou a Lei dos Inimigos Alienígenos de 1798, que dá a um presidente amplo poder de atingir e remover imigrantes indocumentados em tempos de guerra ou quando um inimigo tenta uma “invasão ou incursão predatória”.

O advogado de Villatoro Santos rapidamente se moveu para manter temporariamente as acusações federais pendentes contra seu cliente, dizendo que, se o caso fosse retirado, Villatoro Santos seria “imediatamente transferido para a custódia do gelo”.

“O perigo de Villator Santos ser ilegalmente deportado pelo gelo sem o devido processo e removido para El Salvador, onde ele quase certamente seria imediatamente detido em uma das piores prisões do mundo, sem o direito de contestar sua remoção, é substancial, tanto na luz das ações recentes do governo quanto nos pronunciamentos públicos nesse caso”, é substancial.

Ele citou a batalha legal em andamento pelo uso de Trump dos inimigos alienígenas para deportar mais de 200 cidadãos venezuelanos para a mega prisão de segurança máxima de El Salvador. Elsayed disse que “na pressa de provar ao público americano que esse governo é difícil de crimes e imigração”, o governo “deportou injustamente” pessoas e sustenta que “não tem obrigação” de facilitar seus retornos.

“Os abaixo -assinados estão profundamente cientes da natureza incomum dessa moção”, escreveu ele. “Mas esses são tempos incomuns.”

De acordo com documentos do tribunal, não foi lançado no mês passado, no Distrito Leste da Virgínia, Villoator Santos foi preso sob custódia por um mandado de imigração administrativo pendente. Ele também foi acusado de posse ilegal de uma arma de fogo. Agentes federais encontraram várias armas de fogo na residência.

A prisão foi executada por uma nova força -tarefa interagências estabelecida pelo governo Trump para atingir o crime organizado transnacional e coordenar os esforços de aplicação da imigração em andamento em toda a Virgínia. Sua criação fazia parte de uma repressão do governo Trump a membros de gangues estrangeiras que residem nos Estados Unidos.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.