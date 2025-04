CNN

O deputado republicano Michael McCaul chamou membros de seu partido a portas fechadas nesta semana para imitar a desinformação russa e o presidente russo Vladimir Putin Points, disse uma fonte na sala à CNN.

McCaul, ex -presidente da Câmara dos Relações Exteriores do Texas e defensor da Ucrânia, reconheceu durante o evento privado na terça -feira com embaixadores da OTAN e ministros de defesa de que sua forte posição que os EUA devem desempenhar um papel ativo nos EUA na adição da agressão russa na Ucrânia, faz dele uma raça mortal no Partido Republicano, a fonte adicionada.

O escritório de McCaul se recusou a comentar as observações particulares. McCaul já havia alertado sobre a propaganda russa infectando “um bom pedaço” da base de seu partido.

A mudança no partido longe da “Paz através da Força” do ex -presidente do Partido Republicano Ronald Reagan criou uma espécie de corda bamba para muitos republicanos que procuram equilibrar seu apoio à Ucrânia com a visão mais isolacionista adotada pelo presidente Donald Trump.

Embora os republicanos no Congresso tenham sido divididos em ajuda contínua para a Ucrânia em meio à sua guerra de três anos com a Rússia, um número do partido continua a defender publicamente o país devastado pela guerra.

Nesta semana, o deputado do Partido Republicano Don Bacon ecoou as preocupações de que vozes altas em seu partido adotando uma abordagem isolacionista estão prejudicando as relações externas dos EUA e potencialmente minando o sucesso do partido no processo.

“Esta é uma questão vencedora. No entanto, os republicanos estão divididos nela”, disse Bacon em uma conversa com a CNN após o evento com veteranos, onde ele apareceu ao lado do presidente do Parlamento da Ucrânia do Comitê de Defesa, o deputado Oleksandr Lytvnenko.

“Gostaria que Trump tivesse mais clareza moral de que há um cara legal e um cara mau aqui e queremos estar do lado bom”.

A relação entre Washington e Kiev é volátil desde que Trump assumiu o cargo, desde o presidente pausando e despojando o apoio militar e de inteligência dos EUA à Ucrânia a uma reunião contenciosa do Salão Oval com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no final de fevereiro. Enquanto isso, os EUA não impuseram nenhuma multas à Rússia, mesmo quando Moscou se recusou a concordar com uma proposta da Casa Branca para um cessar-fogo de 30 dias e continua a colocar condições até mesmo um cessar-fogo parcial no Mar Negro.

Até agora, houve poucos casos de republicanos se dividirem com Trump neste Congresso, tornando o público as posições do auto-proclamado reaganite ainda mais notável.

Dois dias após o confronto oval de Trump com Zelensky, o deputado do Partido Republicano Brian Fitzpatrick tomou o assunto por conta própria para falar com o chefe de gabinete de Zelensky e receber “esse trem de volta nos trilhos”.

O ex -líder republicano do Senado, Mitch McConnell, criticou fortemente a política da Ucrânia do governo Trump e se arremessou em relação ao isolacionismo no mês passado, acusando os conselheiros de Trump de mostrar “sua ingenuidade embaraçosa” em relações com o presidente russo Vladimir Putin. O senador do Partido Republicano Roger Wicker fez um discurso apaixonado no mês passado, falando contra relatos de que o governo Trump estava se preparando para levantar várias sanções contra a Rússia. E Bacon publicou um artigo do New York Times nesta semana, intitulado “Meus colegas republicanos e presidente Trump, devemos enfrentar Putin”.

“Não sei se o grupo é menor ou não, é apenas que a outra linha de pensamento está sendo mais vocal”, disse o representante do Partido Republicano Dan Newhouse. “Acho que muitas pessoas ainda sentem que estamos com nossos amigos. Os Estados Unidos precisam de seus aliados, e precisam de nós e tem sido um relacionamento simbiótico e muito positivo”.

Vários republicanos que recuperaram o governo-de condenar a alegação de Trump de que Zelensky é um “ditador” para expressar desaprovação com a abordagem do governo para negociar um acordo de cessar-fogo entre os países-dizem que precisam ser estratégicos sobre quando fazer declarações públicas.

“Há presidente de comitês que dizem: ‘Don, você é o porta -voz disso, precisa continuar.’ Incluindo aqueles que não são vocais ”, disse Bacon.

Mas, mesmo quando a pressão do público diminui e flui, os parlamentares do Partido Republicano dizem à CNN que eles estão comprometidos em defender regularmente o seu caso nos bastidores para quem ouvirá.

Reconhecendo que, às vezes, a desconexão privada do público, o deputado republicano em Dusty Johnson, de Dakota do Sul, disse: “A realidade é que as pessoas sempre tendem quando sua equipe está na Casa Branca para elogiar em público e criticar em particular. É isso que devemos fazer como bons companheiros de equipe”.

O deputado do Partido Republicano Joe Wilson, da Carolina do Sul, sempre mantém os pinos adjacentes às bandeiras ucranianas e americanas à mão. Seus abesos, um presente do vice -prefeito de Kiev, dizem o sucesso das forças ucranianas que afundam a “nave -mãe” da frota do Mar Negro russo, com a esquerda mostrando um solda ucraniana na praia do flagship e sua direita mostrando o afundamento do cruzeiro russo.

“Sou estudante de história e sinto que estamos revivendo um pouco de 1939 quando, em 1º de setembro, Hitler invadiu a Polônia”, disse Wilson, co-presidente da Comissão Bipartidária Helsinque, comparando o início da Segunda Guerra Mundial com a invasão de Putin na Ucrânia.

Enquanto ele disse que “não é avesso” a qualquer coisa que Trump esteja fazendo, ele desejou que a agora infame a reunião do escritório oval tenha sido uma “conversa particular”.

Ele se apega a um momento que teve com o presidente da Câmara, Mike Johnson, no ano passado, na convenção da RNC em Milwaukee, dizendo à CNN que o orador validou para uma sala cheia de embaixadores da União Europeia que ele era um “Reaganite”.

“Eu explodi em aplausos”, lembrou Wilson.

Mas Johnson, que arriscou seu emprego no ano passado para aprovar financiamento crítico para ajuda externa, recuou dramaticamente sobre o assunto e recentemente adiou para Trump.

Na conservadora Conferência de Ação Política em fevereiro, Johnson balançou a cabeça quando perguntado se ele viu outra conta de financiamento para a guerra na Ucrânia.

“Não há apetite por isso”, disse o orador. “O que você acha?”

A multidão de extrema direita irrompeu em vaias.