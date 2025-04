Os velejadores entram em confronto selvagem e chefiado nas águas da Flórida, policiais investigando

Six -Fourfishing

Dois velejadores entraram em uma alteração de cabeça enquanto nas águas da Flórida no início desta semana … e o confronto ficou tão intenso que os policiais dizem que estão investigando o assunto.

O Inc. Gage Towles um pescador, foi abordado por Brock Horner Um capitão da Carta claramente marcada e auto-proclamada.

Em vídeo Towles compartilhado A página dele no YouTubeVocê pode esse Horner parecia chateado com a maneira como ele e alguns outros haviam interagido com ele, passou abaixo da ponte alguns dias antes.