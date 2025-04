Pachuca: Jesús Martínez, O Multi -Campo de Batalhas Perdidas

A ânsia da rebelião de que Jesus Martínez é respeitável é respeitável. O problema é que ele não conseguiu confiar entre possíveis aliados

Los Angeles – Jesús Martínezproprietário de Pachucaele sobe na galeria quando está em degraus para ser subido para o tribunal para obter questões de televisão.

O proprietário de Pachuca y León Ele subiu ao palco com um panfleto mal escrito e mal lido, e também em um momento inoportuno e por causas que denegavam seu senso e inteligência comum.

Jesús, Martínez, proprietário da Pachuca Hector Vivas/Getty Images

1.- Sua equipe, Pachuca, tem uma vitória poderosa. Ele derrotou o Tricampeón #Ódiameas. E venceu seu inimigo, Emilio Azcárraga Jean. E ele venceu – principalmente mas momentaneamente e talvez estéril -, para o poder estabelecido que o ingresso deseja arrebatar Copa do Mundo do Clube Para o leão.

2.- Seus jogadores fizeram uma batalha galante, além de houve um prêmio econômico exuberante, ridículo e excêntrico por isso. E seu treinador, novamente, arrasou o dedo do Atole no treinador do Tricampeon. Sim, novamente Guillermo Almada foi o Tahur que incapacitou o merecidamente admirado André Jardine.

3.- Era hora de glorificar seus campeões dessas partidas inúteis- mas mórbida de rivalidade e a reunião entre os proprietários das equipes. Mas, em vez de glorificar seu soldador, Jesus decidiu glorificar seus arrependimentos.

4.- A coisa mais triste é que ele se aproximou da mídia para um único publicado no Twitter (hoje “X”), de uma conta que mal excede os dois mil seguidores, que publicam sob um pseudônimo, e que mesmo a inteligência artificial da plataforma, declara como falsa. E com isso, Jesús Martínez se afasta. Um consultor de mídia é urgente … e se ele tiver, um novo com mais malícia e experiência.

5.- Ele explica que, na época, falará sobre as razões pelas quais oito clubes decidiram não assinar o contrato de investimento apresentado por Juan Carlos La Bomba Rodríguez. O ruim é que a mesma coisa prometeu – ouça os fatos – quando, em janeiro de 2018, durante a programação estelar, a Televisa espalhou a primeira parte dos acordos de #Tuzogate, revelando acordos, canonjías, privilégios, dispendes e outras ilhas da equipe de Pachuca. Sete anos se passaram e nada …

Olhos: Você também não pode tentar demonizar o proprietário de Pachuca, León, o verdadeiro oviedo da Espanha e o Éverton do Chile, sem esquecer que as pesquisas já foram reveladas para comprar outro clube na Colômbia e até estudaram um possível investimento no campeonato, a segunda divisão da Inglaterra.

Das infaus multipro -deverbtar no futebol mexicano, neste momento, suas duas equipes estão pelo menos na área de números negros. León é o quinto, embora ele acrescente quatro jogos sem vencer, três deles derrotam. Pachuca é o sétimo e, para vários torneios, é a equipe que geralmente não é o preço do bilhete.

O restante das operações multipropéricas? Suas seis equipes continuam morando em podridão competitiva, localizadas entre as últimas oito equipes da mesa geral, acompanhadas de Chivas e San Luis. E com exceção do campeonato de dois tempos, a Atlas retornou à sua zona de conforto histórico: a mediocridade.

Certamente Jesús Martínez é um corajoso. Ele sabe bem, porque eles já lhe enviaram a mensagem, que a edição da segunda parte do #Tuzogate é editada e encapsulada. E também o #Panzaverdegate.

E, no entanto, ele coloca os poderosos moinhos de vento do “estabelecimento”. O famoso general chinês, Sun Tzu, recomenda: “Toda batalha é baseada no engano. Se o seu inimigo é superior, evite -o. Se seu inimigo estiver com raiva, irétrica. Se forem combinados, luta. E se não, espere e reconsidere”.

E sim, a batalha é desigual. Quando Jesús Martínez liderou a rebelião dos direitos de transmissão da seleção mexicana, no que teria sido um golpe duro para Azcárraga Jean, González Ornelas embarcou na batalha e depois o abandonou. E o #Tuzogate veio.

Em vez de adicionar aliados, ele adicionou inimigos. Revelado pelo próprio Jorge Vergara, quando levou à Assembléia do Proprietário (#Yuntadueños, Dixit Sven-Goran Eriksson), a proposta de reduzir drasticamente o número de estrangeiros, o Grupo Pachuca foi o primeiro a traí-lo.

Seus ataques e inimizade tóxica com outras operações multipro foram resolvidas apenas para se levantar em armas contra o fundo de investimento proposto por Juan Carlos Rodríguez.

É claro, além do iminente enriquecimento da mesma bomba, e do grupo Televisa, havia objeções alvo e histérico, porque era necessário que os quatro grupos multipropieus tenham mostrado sem gravar todos os detalhes financeiros e fiscais das equipes, incluindo o pessoal de todos os mencionados nos minutos constituintes das equipes. Curiosamente, isso também perturbou Chivas e Cruz Azul ao extremo.

No entanto, longe daqueles resíduos e exibições presbiterianas e presbiterianas, e isso é obsessivo por ser um maquiavel moderno e fracassado, em busca do controle absoluto da Federação de Futebol mexicano, com apenas ele sabe que intenções, mesmo assim, o trabalho de Jesus Martínez como líder de equipe pode ser uma referência.

1.- Ele viu e entendeu o potencial de Guillermo Almada que desperdiçou em Santos. Hoje, o treinador uruguaio, se Pachuca estiver realmente desapegado no final da Copa do Mundo do Clube, receberá inúmeras ofertas com salários estratosféricos.

2.- E entre Almada e a doutrina formativa de Pachuca, ele conseguiu gestar bons jogadores, alguns dos quais, no entanto, deixando seu berço, acabam decair seu potencial, mas isso acaba sendo um problema daqueles que os adotam e os alugam.

3.- Seu projeto de desenvolvimento institucional, com as bênçãos municipais, estaduais e fiscais imorais já conhecidas, sentou um modelo que, sem dúvida, deve ser adaptado pela maioria dos clubes de futebol mexicanos, para o benefício de seu desenvolvimento.

4.- foi bem-sucedido na contratação de jogadores estrangeiros. Ele certamente está errado, mas, simplesmente, hoje, entre Rondón, Kennedy e Oussama Idrissi, ele tem um conjunto ofensivo de respeito. E, por outro lado, ele conseguiu superar as vendas de Chiquito Sánchez, Kevin Álvarez e Nelson Deossa.

Certamente a ânsia da rebelião e os levantes de que Jesús Martínez é respeitável é respeitável. O problema é que, em seus arredores, não conseguiu gestar a confiança entre os potenciais aliados.

Ele e Alejandro Irarraguri foram capazes de se juntar e levantar uma frente poderosa. Shadowly, do Hall Oval Televisa, através de diferentes gerentes, como Justino Compeán, Decio de María e Yon de Luisa, ele alcançou o inimigo e até os transformou em apóstolos de um ódio carregado de orgulho e vingança. Sim, você vai dividir e vencer …

Hoje, Jesús Martínez, o multi -campão das batalhas perdidas, exceto claramente as do #PapapACHUCA antes da América, devem enfrentar situações com advogados intermediários, antes dos TAs, perante a FIFA e antes dos tribunais nacionais e internacionais, por contratos de televisão.

Você se lembra que #labomba contemplou um plano único de transmissões coletivas da Liga MX com um fundo de distribuição que tinha como modelos as ligas da Espanha, Itália e Inglaterra? Hoje, pelo menos esse aspecto, Pachuca Grupo deve se arrepender.

E no futebol mexicano, o reflexo de Arturo Pérez-Reverte é aplicado em seu livro Capitão Alatriste: “Com homens cheios, batalhas podem ser vencidas, mas não governam os reinos”. E no futebol doméstico, há mais do que os segundos necessários do que os primeiros.