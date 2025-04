Paddy Pimblett encolhe os ombros de Colby Covington confronto: ‘Ele pode comer sh*t’

Paddy Pimblett e Colby Covington têm uma carne bovina, que não será resolvida tão cedo se Pimblett fizer o que quer.

Durante uma entrevista nos bastidores no Kaseya Center, em Miami, após uma vitória do UFC 314 Co-Main Event sobre Michael Chandler, Pimblett foi abordado verbalmente do nada por um Passando Colby Covington. Covington criticou a qualidade da competição de Pimblett, enquanto Pimblett zombou de Covington por estar em uma sequência de derrotas.

Pimblett apareceu no show pós-evento da ESPN logo depois e ele elaborou o que aconteceu com Covington.

“Ah, sim, essa pequena larva”, disse Pimblett. “Ele só faz alguma coisa quando há uma câmera. Eu o vi no poder batendo na outra semana e passei por ele olhando para ele e ele olhou para o chão assim. Agora, ele sabe que há uma câmera. Ele passou por cima, então eu apenas disse: rapaz, eu vou dar um tapa em você, mas você vai e me ligar a polícia como me fez com Masvidal, grama, seu pouco [snitch]. ‘”

Covington venceu apenas uma luta que remonta a 2021, uma vitória por decisão sobre Jorge Masvidal no evento principal do UFC 272. Mais tarde, ele foi atacado fora de uma churrascaria de Miami por Masvidal, resultando na prisão de Masvidal e sua abundância de culpa subsequente por agressão.

Pimblett está agora por 7 a 0 no UFC depois de derrotar Chandler e suas vistas estão apenas em um título leve, então Covington é a menor de suas preocupações.

“Ele pode comer merda”, disse Pimblett. “Ele paga supermodelos para ficar com ele, o bumbum de foder. Ele não é ninguém. Ele está em uma sequência de três lutas ou algo assim, ele é irrelevante. Ele está tentando me usar agora para permanecer relevante porque não é um peixe grande, ele é um bumbum.

O nativo de Liverpool nomeou os principais candidatos a Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier e Arman Tsarukyan como potenciais oponentes. Ele também mencionou o rival de longa data Ilia Topuria, que deve se mudar para a divisão leve do UFC em breve, e o ex-campeão de duas divisões Conor McGregor.

“Há também Conor McGregor, nós o vimos fazer uma aposta em Michael Chandler.” Pimblett disse. “Com a conexão scouse-irlandesa, você deve apoiar o seu próprio, então se ele quiser que a cabeça tenha dado um soco quando ele voltar, eu estou no jogo para derrotar McGregor.”

