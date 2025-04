Paddy Pimblett: ‘Farei exatamente a mesma coisa’ para Ilia Topuria que fiz com Michael Chandler no UFC 314

Paddy Pimblett adoraria receber Ilia Topuria na divisão leve após o melhor desempenho de sua carreira no UFC 314.

No evento co-principal do cartão de sábado em Miami, Pimblett dizimou e impediu Michael Chandler para se mudar para 7-0 no UFC.

Uma grande luta aguarda “The Baddy”, e muitos fãs gostariam de ver a rivalidade de Pimbett com o ex -campeão de penas Ilia Topuria jogar no octógono. Pimblett foi questionado sobre essa luta em potencial depois de chamar Justin Gaethje, Charles Oliveira e Arman Tsarukyan em sua entrevista pós-luta com Joe Rogan.

“Para ser sincero, eu esqueci dele”, disse Pimblett. “Eu esqueci tudo sobre ele, ou eu o teria mencionado na gaiola.

“Mas o que acabei de fazer com Chandler, [that’s] O plano de espancá -lo. Farei exatamente a mesma coisa com Ilia o que fiz com Chandler. ”

Pimblett espera lutar pelo título leve em 2026, garantindo outra vitória, e não importa quem seja – seja o Islã Makhachev ou outra pessoa – a estrela em ascensão estará pronta para fazer o que é necessário.

“Eu vi coisas onde o Islã poderia se aposentar após outra defesa ou dois, ou se [Jack Della Maddalena] Beats Belal Muhammad, ele se moverá e lutará pelo cinturão dos médios ”, explicou Pimblett.“ Não tenho idéia, mas obviamente você treina para lutar o melhor, então estou treinando para lutar contra o Islã Makhachev, mas ele pode nem ser o campeão quando chego lá.

“Vamos ter que ver o que acontece. Você precisa deixar tudo acontecer, não é? Quem está na minha frente, é isso que eu luto. Quem quer que o UFC me manda … é quem eu luto a seguir, e isso será quem eu lutará a seguir.”