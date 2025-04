Paddy Pimblett faz previsão para o UFC 314 Clash com Michael Chandler

Paddy Pimblett está repleta de confiança antes da maior luta de sua carreira.

“The Baddy” enfrenta Michael Chandler no evento co-principal do UFC 314 neste sábado no Kaseya Center, em Miami, com muita coisa na linha para os dois lutadores. Atualmente nos arredores dos 15 primeiros do MMA Fighting Global Rankings, Pimblett pode dar um grande salto na lista com uma vitória sobre o número 14 Chandler.

Pimblett não apenas espera derrotar o três vezes campeão do Bellator, mas também planeja facilitar as coisas para os juízes.

“Acho que vou terminar Mike em dois”, disse Pimblett em um segmento do UFC também com Chandler. “Como eu disse, acho que posso terminar essa luta em qualquer lugar. Ele adora se lançar com seus socos, posso me ver pegando -o com um tiro no caminho, colocando -o no chão, ou eu posso me ver enviando -o. Não vejo uma maneira de perder, para ser honesto, eu realmente não.”

Chandler desenvolveu uma reputação de ter uma atitude de fazer ou morrer toda vez que entra no octógono. Desde que fez a mudança do Bellator para o UFC em 2021, Chandler compartilhou a gaiola com jogadores como Charles Oliveira, Dustin Poirier e Justin Gaethje, e deu a esses futuros indicados ao Hall of Fame uma corrida pelo seu dinheiro.

Embora tenha perdido mais do que venceu no UFC, Chandler ganhou muito respeito pela qualidade dos oponentes que lutou. No sábado, ele levará Pimblett tão a sério quanto o resto deles.

“Quando se trata de força do cronograma, quando se trata de um cara que entrou e disse o que ia fazer e depois fazê-lo, lute contra o Mount Rushmore, Hall da Fama da Primeira Medida, quem é quem da divisão leve, essa tem sido minha força do cronograma até agora”, disse Chandler. “Mas não estou tomando paddy levemente. Uma ausência de força do cronograma não é a presença de fraqueza.

“Estou olhando para Paddy como se ele fosse o cara mais perigoso que eu poderia enfrentar em 12 de abril. Mesmo que ele seja auto-proclamado, parece um garoto de 16 anos, mas ele não luta assim e vamos sair e fazer um show para os fãs”.

Pimblett ostenta um recorde de 6-0 no UFC e chamou muita atenção para suas lutas divertidas, bem como sua impetuosa persona pública. Ele pode não ser capaz de igualar as realizações dos inimigos anteriores de Chandler, mas ele está em ascensão e pode estar chegando para colocar o prego final nas esperanças do campeonato do UFC de Chandler.

Uma coisa que Pimblett é certa é que não há como Chandler o deixa olhando para as luzes.

“Outras pessoas que ele lutou, ele não está errado, lutou contra o Hall da Fama de Primeira Ballo”, disse Pimblett. “Ele lutou com mais Poirier, lutou com Gaethje, ele lutou com Charles. Todos os melhores pesos leves da divisão nos últimos cinco anos. Mas acho que vou fazer com que pareça mais fácil do que eles. Eles jogam no estilo de Mike. Eles ficam lá e brigando com ele. Acho que em qualquer lugar que essa luta vai vencer, para ser honesto.

“A única maneira de perder aqui é se eu for atingido por um tiro grande, louco e selvagem no queixo e, como todos sabem, Scousers não são nocauteados, então não há como isso acontecer.”