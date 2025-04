Paddy Pimblett planeja alertar o árbitro sobre Michael Chandler possivelmente trapaceando no UFC 314: ‘Ele é um bastardo sujo’

Paddy Pimblett sabe que os combatentes devem se proteger o tempo todo, mas ele planeja dizer ao árbitro para ficar de olho em Michael Chandler quando eles se chocam no UFC 314.

Nos dias que antecederam o evento de sábado de sábado, Pimblett abordou as acusações de trapaça destinadas a Chandler de vários de seus oponentes anteriores, especialmente depois que ele martelou Charles Oliveira com chutes na parte de trás da cabeça na luta em dezembro de dezembro, enquanto Dustin Poirier se amarrou após o ex-campeão do Bellator o pecou durante o encontro durante o encontro.

Pimblett acredita que há mais casos em que Chandler procurou obter uma vantagem competitiva ao operar fora das regras e espera que o árbitro faça seu trabalho na noite de luta.

“Ele é o homem mais legal do mundo que ele fora da gaiola e depois quando entra lá, ele é um bastardo sujo, não é?” Pimblett disse durante o UFC 314 Media Day. “Eu sempre digo que se você não está traindo, você não está tentando. Entendo o que ele está tentando fazer. Ele quer vencer. Essa é a principal coisa quando se trata deste jogo.

“Mas sim, eu provavelmente mencionarei ao juiz nas costas, se ele vai pegar minha luva, vou dizer [something]. Se ele tentar me cutucar nos olhos e coisas assim. ”

Todos os lutadores do cartão se reúnem com o árbitro que supervisiona sua luta nos bastidores, mas as tarefas oficiais para o UFC 314 ainda não foram reveladas. Normalmente falando, os árbitros oferecem avisos dos lutadores sobre possíveis faltas e o que precisam ver para permitir que um atleta continue quando parecer que pode haver uma paralisação chegando.

Os combatentes também mantêm o direito de pedir à Comissão Atlética que atribua um árbitro diferente; portanto, quando se trata da luta de Pimblett no sábado, ele espera que não veja o nome de Keith Peterson como a terceira pessoa no octógono com ele e Chandler.

“Aquele contra Charles quando ele o deu um soco na parte de trás da cabeça cerca de nove vezes ou algo assim e espero que não seja meu árbitro”, disse Pimblett referenciando Peterson. “Coloque dessa maneira. Espero que tenhamos um bom árbitro como [Marc] Goddard ou [Jason] Herzog. Não quero ter um árbitro que me deixe dar um soco no fundo da minha cabeça de forma consistente.

“O que ele fez contra [Justin] Gaethje também estava ruim quando o cutucou nos olhos e o árbitro foi parando e ele apenas deu um soco na cara o mais forte que pôde. ”

Enquanto Chandler negou que ele tenha trapaceado conscientemente durante uma luta, Pimblett não está se arriscando antes de sua partida no UFC 314.

Ele reconhece que Chandler pode fazer o que for preciso para vencer e Pimblett está preparado para qualquer coisa antes da maior oportunidade de sua carreira no UFC.

“Como eu disse, Chandler é um amigo muito agradável do lado de fora do octógono”, disse Pimblett. “Eu esbarrei nele ontem e conversei com ele. Mas lá, ele é um homem muito, muito sujo.”

No que diz respeito às apostas nessa luta, Pimblett sabe uma vitória sobre Chandler o coloca muito mais perto de seu objetivo final de se tornar campeão leve do UFC.

Por outro lado, Pimblett espera que, mesmo que ele rasgue Chandler e o afaste de maneira impressionante, ele provavelmente não receberá crédito total por seu desempenho, mas isso se tornou uma tarifa padrão para ele.

“Os postes da meta sempre são movidos comigo”, disse Pimblett. “Todo mundo dizendo agora antes da luta ‘Chandler vai nocauteá -lo, Paddy não é bom.’ Então, uma vez que eu o vencesse, será: ‘Ele está 2-4 no UFC, ele tem 38 anos, ele é lavado.’ Estou acostumado a isso.