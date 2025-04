Paddy Pimblett revela mais de 40 libras de ganho de peso após a vitória do UFC 314 sobre Michael Chandler

Paddy Pimblett não está mudando suas listras pós-luta após a maior vitória de sua carreira.

Pimblett bateu e terminou Michael Chandler na terceira rodada de um evento de cinco rodadas do UFC 314 no início deste mês para melhorar 7-0 dentro do octógono.

“The Baddy” tem uma reputação de ganhar algum peso extra após suas lutas, e as consequências de sua vitória sobre Chandler não são diferentes, revelando o locutor do UFC Octagon Bruce Buffer um ganho de peso de mais de 40 libras.

““[The next day] Eu tinha cerca de cinco milk -shakes após a luta, literalmente ”, disse Pimblett em É hora. “Esta manhã acordei [at] como 198 [pounds]que é gordo.

“É sobre o mais pesado que recebo. Eu realmente não toque em 200 – apenas se eu estiver nos Estados Unidos. Essa comida só me transforma em uma máquina. Sou enorme nos Estados Unidos, mas quando estou de volta ao Reino Unido, o mais alto que chegarei é de 195, algo assim.”

Após a vitória, Pimblett pediu uma briga com o ex -campeão Charles Oliveira, enquanto pretende lutar pelo título leve em 2026.

“Eu quero, quero ser um campeão mundial”, disse Pimblett na conferência de imprensa pós-luta do UFC 314. “Eu sempre disse que vou ser campeão mundial e vencer um ex -campeão como Charles Oliveira – que teve duas defesas de título – ele é chamado de melhor artista de submissão que já foi visto.

“Então, eu adoraria enfrentar isso, porque acho que tenho melhores envios do que Charles Oliveira.”