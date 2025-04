Paige Spiranac defende uma bunda exibindo: ‘Heck, sim, eu vou mostrar!’

Paige Spiranac Quer que os odiadores saiam de seu conteúdo … aplaudindo um troll que discutiu com ela com uma certa bunda a um vídeo.

O modelo de gatilho esportivo e SI publicou um clipe de sua criação de uma nova bolsa de golfe é terça -feira … e a certa altura, ela o fez com que ela voltasse a se transformar na câmera, o que colocou sua garupa em exibição.

Som Dork foi tão apelado pelo movimento não tão suobtista … comentando: “Tive que começar o segundo tiro com sua bunda na câmera. Paige elegante”.

Paige – que tem mais de quatro milhões de seguidores apenas no Instagram – não levou as críticas sentadas … e se defende com uma resposta de paixão.