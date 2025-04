Palestra no IMA marca início das comemorações em homenagem aos botânicos | IMA

Pesquisadores abordaram a importância da família Heliotropiaceae

O Dia Nacional da Botânica, a ciência que estuda as características das plantas, é celebrado no dia 17 de abril. Para dar início às comemorações desta data tão importante, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) ofereceu uma palestra sobre a “Diversidade e distribuição de plantas neotropicais” nesta segunda-feira (31), com o objetivo de apresentar à comunidade todo o trabalho científico realizado em nosso estado e no Brasil.

“O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) está iniciando as comemorações do Dia do Botânico com a intenção de, juntamente com o Herbário MAC, divulgar o trabalho científico que o Instituto realiza e falar um pouco sobre a biodiversidade das plantas”, explicou a Consultora Ambiental do IMA, Erlande Lins.

Com a participação de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e do México, o evento foi uma oportunidade de aprendizado sobre os trabalhos florísticos realizados. O professor e curador do Herbário Manuel de Arruda Câmara (HACM), Iranildo Melo, apresentou o estudo de mais de três décadas sobre a família Heliotropiaceae desenvolvido por ele.

“Estamos nessa importante casa, o IMA, para proferir uma palestra sobre a diversidade vegetal, focando exclusivamente em plantas do Neotrópico, que é essa região do planeta que equivale à América Latina e, como o nome já diz, inclui as plantas dos trópicos do Novo Mundo, a maior região em termos de diversidade biológica. Isso reflete em várias famílias botânicas”, ressaltou o pesquisador.

Outro ponto importante sobre a família, está relacionado a distribuição geográfica e diversificação taxonômica, que é a representatividade em termos de número de gêneros e espécies desse importante componente da paisagem da vegetação no local onde ela ocorre.

Para a professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Marília Grugiki, essa temática é essencial para a criação de políticas públicas voltadas à conservação do meio ambiente.

“É um assunto super importante para vermos, na prática, a aplicação de trabalhos e estudos como esse, e a importância da taxonomia para a formulação de políticas públicas, principalmente voltadas para a conservação da biodiversidade”, disse.

No dia 17 de abril, o Herbário MAC realizará uma oficina para apresentar as práticas de trabalho desenvolvidas em suas instalações, com o objetivo de destacar a importância desse espaço para a pesquisa botânica, não apenas em Alagoas, mas também em âmbito global. A oficina abordará as metodologias de coleta, conservação e análise de espécies, enfatizando a relevância do herbário na preservação e no estudo da rica biodiversidade local, que abrange uma vasta diversidade de espécies, essenciais para a compreensão e conservação da flora mundial.