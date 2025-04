Parcerias fortalecem programação da Festa Literária de Penedo

A quarta edição da Festa Literária de Penedo promove muito conhecimento e saber literário por meio de atividades especiais, evento que tem ainda uma programação rica e vasta, graças a parcerias com cooperativas e instituições de ensino.

Dentre os parceiros, estão a Faculdade Raimundo Marinho, com a brinquedoteca e atividades especiais realizadas por universitários dos cursos de Fisioterapia, Pedagogia, Radiologia e Psicologia; a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com a Editora Edufal; e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), com a Editora UFS.

“Participar da Feira Literária tem sido uma oportunidade valiosa para a FRM Penedo reafirmar seu compromisso com a comunidade. Nossos cursos estão promovendo ações importantes, como oficinas de fisioterapia, brinquedoteca pedagógica, atividades de leitura com a psicologia e vivências práticas da radiologia. Uma integração entre ensino, cultura e responsabilidade social, disse Daniel Marinho, diretor-executivo da FRM.

A Cooperativa de Trabalho Nacional dos Bibliotecários e Profissionais da Informação (Bibliocoop), também participa da FliPenedo com contação de histórias e, ainda, o seu sebo, com a feira de venda e troca de livros usados.

Feira de livros

Quem prestigia o evento, também tem a oportunidade de visitar a feira de livros, instalada em frente ao Theatro Sete de Setembro.

O público poderá encontrar uma grande variedade de livros, com títulos das editoras BêaBá, Paulinas, EdUneal, Franco, Aletria, Coll Book, Telos, Maria Moringa, Litteris, Arqueiro, Sinopsys, Leitores Brilhantes, Mais Ativos, Mais Amigos, Escritores das Alagoas, Bagaço, Paulus, Performance, Mundo Leitura, Lua Azul, entre outras.

Também estão presentes com livros de seus associados a Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciência (APLACC) e a Associação de Poetas Penedenses.

A FliPenedo 2025 segue até amanhã (12). Acesse o site https://pene.do/AQrjo e confira programação.

Texto Thaciana Lima

Fotos Kamylla Feitosa