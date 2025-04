Paredão de som é apreendido na Praia do Peba após denúncia de perturbação do sossego

Na noite deste domingo (20), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na apreensão de um paredão de som na Praia do Peba, após denúncia de moradores incomodados com o volume excessivo do equipamento.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 11º Batalhão da PM, que se deslocou até o local para averiguar a situação de perturbação do sossego alheio. Ao chegarem, os militares constataram que o som estava em desacordo com os limites permitidos pela legislação, causando transtornos a quem vive na área.

O aparelho estava posicionado a cerca de 50 metros da residência da vítima, identificada como S.R., que manifestou interesse em representar formalmente contra o autor da infração. O responsável pelo paredão, S.P., foi devidamente qualificado pelos policiais.

Diante dos fatos, a equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), enquadrando o caso como perturbação do sossego, conforme previsto na legislação brasileira. O paredão de som foi apreendido e encaminhado para a sede do 11º BPM, onde ficará à disposição da Justiça.