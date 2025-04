Patricio Pitbull aberto ao combate a José Aldo, competindo do peso -médio ao peso médio no UFC

Patricio Pitbull e Jose Aldo reinaram por anos, enquanto campeões de penas simultaneamente no Bellator e no UFC, respectivamente, e Pitbull está aberto a uma luta agora que eles finalmente estão sob o mesmo guarda -chuva.

Pitbull faz sua estréia no Octagon contra Yair Rodriguez no UFC 314, entrando na gaiola após uma carreira de 24 a 6 bem-sucedida no Bellator, e pode estar a uma vitória de uma disputa pelo título com uma vitória em 12 de abril. Aldo está atualmente competindo em maio em 10 de maio.

“Não tenho esse desejo de lutar contra Aldo, nada disso, mas para o contexto, se uma oferta vier do UFC, ficaria feliz em aceitá -lo”, disse Pitbull ao MMA Fighting. “Eu acho que é uma luta que, se acabar não está acontecendo, deixaria um gosto: ‘Droga, eles não lutaram um ao outro depois de tanto tempo quanto os campeões dos pesos penas’.” “

O ex-campeão do Bellator de duas divisões disse que vencer Aldo hoje não o tornaria automaticamente o maior peso de pena de todos os tempos, mas forneceria uma resposta a uma pergunta que foi criada constantemente no passado. Pitbull sente que algumas pessoas são tendenciosas em relação ao UFC ao comparar seus currículos, mas “meu lugar na história já está reservado”.

“Para Aldo e pessoas no UFC, todo mundo tem certeza de que ele é o melhor peso de pena de todos os tempos”, disse Pitbull, “mas algumas pessoas que sabem lutar [say]’Há também Patricio, e talvez ele possa estar lutando pelo título de quem é o melhor’. De qualquer forma, acho que a melhor maneira de resolver isso seria em uma luta. Sabemos que não determinaria quem era o melhor ou quem fez mais, mas em uma luta que teríamos pelo menos uma resposta, saberíamos quem pega fogo primeiro, e o vencedor deixaria uma grande marca. Não tenho esse desejo de lutar contra Aldo, mas seria uma boa luta para fazer. ”

Pitbull ganhou cintos no peso-penas e leve no Bellator, e até venceu o titular do Rizin Featherweight Kleber Koike em uma partida sem título no Japão antes de tentar fazer a história reduzir 135 libras para desafiar Sergio Pettis em Bellator. Ele perdeu essa luta por decisão, mas não descarta as classes de peso novamente no futuro, desta vez sob o banner do UFC.

“Dependendo do desafio, faríamos isso”, disse Pitbull. “De 135 a 170, dependendo de quem é o oponente, estamos dentro. Até 170, dependendo da história do lutador. Se é alguém muito jovem e sem história, [no, but] Se ele tem um histórico semelhante ao meu, e é um pouco mais velho como eu, nós iríamos em frente. ”