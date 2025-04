Patricio Pitbull lamenta falta de urgência no UFC 314, nomeia oponentes ideais para a próxima luta

Patricio Pitbull terminou quase metade de suas lutas sob o Bellator Banner, construindo um recorde de 24-6 com 14 paradas para três reinados como campeão dos pesos-penas na promoção agora extinta. No entanto, ele não foi capaz de replicar esse sucesso em sua tão esperada estréia no UFC.

O brasileiro de 37 anos perdeu a decisão de Yair Rodriguez no cartão principal do UFC 314 no último sábado e deixa Miami sentindo que poderia ter feito melhor. Pitbull admitiu que a parte inicial da luta foi “chata”, sem ação de ambos os lados, mas Rodriguez acabou merecia o aceno de cabeça.

“Talvez por passar muitos anos lutando em brigas de cinco rounds, não sei se meu senso de urgência demorou muito para ativar”, disse Pitbull ao MMA Fighting. “Foi meu erro não começar com o pé no gás, mas é compreensível porque isso poderia ter levado a um erro. Não gosto de cometer erros. Gosto de atingir o alvo quando disparei. Em geral, eu poderia ter feito mais, fui para a guerra, o caçou, mas é tarde demais para dizer. Poderíamos ter feito melhor.”

Pitbull disse que não sentiu nervosismo no octógono em sua primeira aparição dentro do octógono do UFC. Na verdade, ele acredita que isso poderia ter sido um problema, pois estava “relaxado demais” naquela noite. Costumava ter um recorde de vitórias no Bellator, Pitbull promete mudar o curso de sua carreira no UFC.

“Agora que não sou mais o campeão que tenho que caçar meus oponentes”, disse Pitbull. “É exatamente isso que vou fazer nas minhas próximas lutas. Eu tenho que fazer isso, e eu farei isso.”

Pitbull começou uma pesquisa em suas mídias sociais perguntando quem deveria ser seu próximo oponente no octógono, com Dan Ige superando Josh Emmett, Aljamain Sterling e Diego Lopes. A IGE competiu na mesma noite em Miami, marcando um nocaute controverso de Sean Woodson na terceira rodada em uma luta que a IGE estava liderando os scorecards após duas rodadas.

“Eles são todos bons nomes, e acho que esse será o próximo passo. Mas eu disse ao UFC para me surpreender”, disse Pitbull. “Eu queria estrear com o pé direito. Se eu vencesse Yair Rodriguez, eu definitivamente estaria entre os 5 primeiros agora e as pessoas estariam me perguntando sobre possivelmente ser o próximo para o cinto. Agora tenho que olhar para os 15 primeiros. É um pouco frustrante, mas entendo que é isso que precisa acontecer agora.”