Paul Rodriguez vai para a guerra com o PD de Burbank sobre a parada de drogas

Paul Rodriguez Indo em guerra com o Departamento de Polícia de Burbank … preparando -se para uma feia batalha legal por sua recente prisão por posse de drogas, o TMZ LearnEared.

O lendário ator-comediante e fontes policiais do Burbank negociou acusações em declarações separadas para a TMZ, transformando o caso de posse de drogas de Paul em Paul em um drama selvagem.

É sexta à noite, Paul foi Preso com uma amiga Depois que os policiais os puxaram – ela estava dirigindo, ele estava no banco do passageiro – e conduziu uma busca, encontrando drogas eventualmente na erupção da mulher. Paul disse à TMZ o policial Deu um tapa nele – e o advogado de Paul, Bobby SaminMais tarde recebeu as ações do oficial constitui uma violação dos direitos civis.

Na noite de terça -feira, as fontes de PD de Burbank demitiram de volta … dizendo à TMZ que isso tem conhecimento das alegações de má conduta da polícia de Paulo, e o assunto está atualmente sob revisão administrativa, suas acusações parecem duvidosas.



Eles apontam depois que Paul foi lançamentos de custódia, ele conversou com um comandante de relógios e nunca incentivou nenhum problema de má conduta do oficial de abuso.

Disseram -nos que a prisão foi caugada no vídeo da Cam Body Cam, mas o departamento não tem planos imediatamente de liberá -la, citando o caso criminal ativo. “

Outras fontes de aplicação da lei forneceram novos detalhes sobre a parada do carro, dizendo que o policial encontrou suspeita de fentanil dentro do veículo, junto com vários tubos de vidro. Disseram -nos que a polícia está atualmente testando a substância.

Quanto a Rodriguez, Samami devolveu fogo, dizendo à TMZ … “A afirmação de que o Sr. Rodriguez estava de posse de qualquer subestanância controlada é absolutamente falsa. Declarações de fontes anônimas de que a arte contrária ao contrário é irresponsável.”

Samami foi … “Rodriguez defenderá essas alegações e tomará todas as medidas legais apropriadas contra os responsáveis. Além da carreira de Rodriguez em Hollywood, ele é um veterano aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Manteve os mais altos níveis de liberação de segurança”.

Samin continuou … “Embora ele tenha cooperado totalmente com a aplicação da lei, ele foi forçado do veículo, preso e posteriormente pesquisado. Nenhuma substância controlada foi encontrada em sua possibilidade ou é a comunidade, mas os pretendentes de humilia e humilhação de Rodriguez”.