Paula Xinis: O que saber sobre o juiz no caso Kilmar Abrego Garcia

A juíza federal Paula Xinis está no centro do caso de um homem de Maryland deportado erroneamente para El Salvador pelo governo Trump que emergiu como um teste crítico da repressão agressiva de Trump à imigração nos Estados Unidos.

Após uma decisão da Suprema Corte de que os EUA devem “facilitar” o retorno de Kilmar Abrego Garcia, Xinis, um nativo de Nova York que está sentado no banco federal de Maryland há quase uma década, deve agora enfrentar um governo cujos funcionários insistem que é um problema para o presidente do El Salvador.

“Nosso único trabalho legalmente era facilitá -lo se, de acordo com a Suprema Corte, o presidente Bukele quisesse que ele voltasse ao nosso país e ele não o quisesse de volta e não o queremos de volta ao nosso país”, disse o procurador -geral Pam Bondi na quarta -feira na Fox News.

Desde que ordenou o retorno de Abrego Garcia no início deste mês, Xinis foi de ponta aos advogados do Departamento de Justiça em seu tribunal, parecendo confiante de que a Suprema Corte endossou amplamente sua decisão de ordenar que o governo traga o Abrego Garcia de volta.

“Não vamos dar uma volta a isso”, disse Xinis ao governo na semana passada. “Então você terá uma oportunidade completa e justa de ser ouvida, mas não estamos relacionando o que a Suprema Corte já colocou na cama”.

Xinis, às vezes, parecia frustrado com a forma como o caso se desenrolou desde a decisão da Suprema Corte. No início desta semana, ela permitiu uma descoberta de fatos acelerada para ver se o governo Trump está cumprindo sua ordem.

“Agora é um fato deste registro que todos os dias o Sr. Garcia está detido em Cecot é um dia de dano irreparável”, disse ela, referenciando a mega prisão de alta segurança, onde os presos são embalados em células e nunca permitidos fora.

“Não haverá tolerância ao jogo ou por grande destaque”, declarou ela aos advogados quando a conferência de status começou.

Ela permitiu “duas semanas de intensa descoberta”, incluindo depoimentos feitos pelos advogados de Abrego Garcia dos funcionários do governo que estão enviando as declarações diárias.

E ela quer que os dois lados se movam rapidamente: “Bem, cancele – cancele as férias. Cancelar outros compromissos”, disse o juiz em um ponto durante a conferência. “Geralmente sou muito bom em coisas assim no meu tribunal, mas não desta vez. Então, espero todas as mãos no convés.”

Aqui está o que saber sobre o juiz no centro do caso Abrego Garcia:

Como a juíza Tanya Chutkan, o juiz federal que presidiu notavelmente o caso criminal do presidente Donald Trump em Washington, DC, Xinis anteriormente serviu como defensor público.

Xinis passou mais de uma década como defensora pública federal assistente em Maryland, de 1998 a 2011. Antes disso, ela era secretária da juíza Diana Gribbon Motz do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Quarto Circuito de 1997 a 1998. Em uma entrevista recente ao Washington Post, Motz descreveu o Xinis como um “Extrelordyert para jovens mais relevantes”.

Xinis foi confirmado pelo Senado em 2016 em uma votação de 53 a 34 anos, mais de um ano depois de ser indicada pelo presidente Barack Obama.

A então senadora de Alabama, Jeff Sessions, examinou seu recorde em sua audiência de confirmação em julho de 2015, apontando para o seu trabalho como um examinador de queixa para o Escritório de queixas policiais para o Distrito de Columbia e o papel de sua empresa em um processo civil em torno da morte de Freddie Gray em Baltimore em 2015 em Baltimore.

“Eu nunca tive uma agenda, mesmo em meu consultório particular, mesmo em minha prática como defensor federal assistente”, disse Xinis. “Não há agenda para um juiz bem treinado. Não há agenda para mim, senhor, e não haveria se eu fosse confirmada.”

O ex -senador Patrick Leahy, de Vermont, defendeu Xinis antes de sua votação final de confirmação no andar do Senado, apontando para um caso em que ela forneceu consultora jurídica a um policial de Baltimore acusado injustamente de irregularidades criminais.

Em 2011, Xinis ingressou no escritório de advocacia de Baltimore, Murphy, Falcon & Murphy, onde lidou com questões civis e atuou como uma advogada de líder e co-presidência de violações federais de direitos civis, segundo um questionário que ela forneceu ao Comitê Judiciário do Senado quando foi nomeada por Barack Obama em 2015.

Ela descreveu seu trabalho em 2021, durante uma conversa altamente pessoal compartilhada pelos tribunais dos EUA, onde olhou para representar “crianças feridas do cérebro envenenadas em um estudo de pintura de chumbo, um homem de 39 anos que sofreu um acidente vascular cerebral depois que um policial o colocou em um estrangulamento durante uma parada de trânsito” e “Pacientes em um centro de reabastecimento de drogas envenenado pelo carbono”.

Xinis nasceu em 1968 em Mineola, Nova York, uma cidade em Long Island, Nova York, de uma família de imigrantes gregos. Ela completou seus estudos de graduação na Universidade da Virgínia e se formou na Escola de Direito de Yale em 1997.

Devan Cole e Kaanita Iyer, da CNN, contribuíram para este relatório.