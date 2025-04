Pedri emula Iniesta, a nova maravilha de Barcelona

Pedri é a nova maravilha de Barcelona, ​​uma nova versão do melhor Andrés Iniesta.

Madri – Pedri é o seguinte: uma maravilha autêntica, uma nova versão do melhor Andrés Iniesta, capaz de acelerar e parar, virando com a bola para enganar o oponente, de ver um buraco onde pode não estar. É … difícil encontrar um único adjetivo, porque quase cada jogo que passa repete a exposição e, no metropolitano, ele o arredondou. De novo.

Tanto que, por um momento, os fãs de Santiago Bernabéu retornaram à memória torcendo Ronaldinho, há 20 anos. Desta vez, provavelmente não foi tão generalizado, mas boa parte dos fãs do Atlético Pedri Ele foi ouvido em um estádio entregue à sua excelente qualidade.

Apoiado por um Jong Frenkie recuperado pela causa, Pedri liderou o centro do campo que foi concluído com um exuberante Fermín López, lutador a limites não suspeitos e capaz de combinar em qualquer direção no momento em que

Barcelona Ele venceu, dançando às vezes e sofrendo outros, com um grupo de jogadores comprometidos com o último suspiro e apresentado em abril com um sorriso absoluto e aspirações.

E para as costas de Pedri. Um jogador, um jogador que, como quem não quer a coisa, lembra mais um Andrés Iniesta todos os dias. E isso não é nada.

Lamine, justa

Corrida, engano, driblamentos … uma excelente assistência de meta a Ferran Torres … e não muito. Muitas vezes, é esperado, tanto, de Lamine Yamal, que dá a sensação de que deixa o serviço. Não deveria ser assim, menos mesmo no caso de um garoto de 17 anos, mas o futebol é tão rápido e espera tão pouco que cada jogo seja analisado para os jogadores, especialmente, sem rodeios.

Yamal não será lembrado para esta partida no Metropolitan, mas se o Barcelona estiver na final da Copa del Rey, também é muito para sua participação durante o torneio.

jogar 1:27 Lamine Yamal e Get Genius de Ferran Torres para o 1-0 de Barcelona Ferran Torres aproveitou o Deluxe Pass da Lamine Yamal e assinou o 1-0 Barcelona contra o Atlético de Madri.

Ferran, sempre

Flick surpreendeu com seu alinhamento, deixando Robert Lewandowski no banco e colocando Ferran Torres em Punta, um 9 muito mais móvel e com isso ele colocou os nervos em defesa do Atlético.

Procurando desmarcar ou abrir buracos, seu trabalho à pressão contornou um desempenho perfeito porque ele marcou o gol que deu a vitória a Barcelona.