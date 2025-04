Penedense empata com União-TO fora de casa e conquista seu primeiro gol na Série D

Em uma partida emocionante na cidade de Araguaína, no Tocantins, o Sport Club Penedense mostrou força e garra ao empatar por 1 a 1 com o União-TO, neste sábado (26), no Estádio Mirandão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Mesmo longe de casa e diante de um público modesto — 677 pagantes e 83 não pagantes, totalizando 770 torcedores — o time de Penedo conseguiu seu primeiro gol na competição nacional, somando mais um ponto importante na caminhada da fase de grupos.

O jogo começou com o União pressionando mais, tentando aproveitar o mando de campo. No entanto, o Penedense, treinado por Jaelson Marcelino, manteve a calma e, após os 15 minutos iniciais, equilibrou a partida. O primeiro tempo foi muito truncado, com as duas equipes se estudando bastante, e acabou em 0 a 0, sem grandes chances claras de gol.

Na volta do intervalo, o técnico Jaelson pediu mais agressividade, e o Penedense respondeu subindo suas linhas de marcação. Logo aos 7 minutos do segundo tempo, um lance polêmico: após um cabeceio errado, a bola bateu no braço de um zagueiro do Penedense dentro da área, mas o árbitro Mayron Frederico dos Reis mandou seguir, gerando forte reclamação dos torcedores do União.

Aos 23 minutos, o Azulão do Norte abriu o placar com Gabriel Vinícius, que, mesmo sendo mais baixo que os defensores, aproveitou um cruzamento preciso e cabeceou para o fundo das redes. Após o gol, o Penedense fez mudanças: Maycon Alagoano saiu para a entrada de Nilton, e Romarinho deu lugar a Tanaka, buscando dar mais fôlego ao ataque.

Na reta final, o Penedense acordou de vez. Com boas investidas de Afonso, obrigou o goleiro Davi Guedes a trabalhar intensamente. Aos 43 minutos, o União-TO perdeu um jogador por lesão muscular, após já ter esgotado as substituições, ficando com um a menos em campo. Logo em seguida, Thalisson Coimbra recebeu cartão amarelo ao cometer falta dura sobre um atleta penedense.

O juiz deu sete minutos de acréscimos e, aos 48 minutos, veio a redenção. Em jogada de insistência, Thiaguinho, camisa 11, finalizou de perna direita e marcou o gol histórico: o primeiro do Penedense em uma competição nacional. Com o empate, o time de Penedo se lançou ao ataque, pressionou, conquistou escanteios e quase virou o jogo, mas o apito final confirmou o empate em 1 a 1.

O resultado mantém o Penedense invicto na competição, após também empatar na estreia com o Barcelona-BA por 0 a 0. Já o União-TO, que havia perdido na primeira rodada para o Lagarto-SE por 2 a 1, ainda busca sua primeira vitória.

Na próxima rodada, o Penedense enfrenta o tradicional Asa de Arapiraca, no sábado (03), às 17h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Já o União-TO viaja até a Bahia para enfrentar o Jequié, no domingo (04), no estádio Waldomirão.

Ficha do jogo