Penedense empata sem gols com o ASA em amistoso morno no estádio Alfredo Leahy

Em mais um teste de olho na Série D do Campeonato Brasileiro, Penedense e ASA ficaram no 0 a 0 na tarde/noite deste sábado (05), em partida amistosa realizada no estádio Alfredo Leahy, em Penedo. O jogo, marcado para as 17h, pouco empolgou o público presente e serviu mais como observação para os técnicos das duas equipes do que como espetáculo esportivo.

Apesar do status de vice-campeões em seus respectivos torneios — o ASA no Campeonato Alagoano e o Penedense na Copa Alagoas —, o que se viu em campo foi uma atuação aquém do esperado. Faltou criatividade, intensidade e, principalmente, futebol. A baixa qualidade técnica da partida foi agravada por lances ríspidos que terminaram com jogadores advertidos por conduta violenta, destoando do espírito amistoso que se esperava.

O baixo rendimento dentro de campo refletiu nas arquibancadas: a torcida penedense, que costuma marcar presença em peso nos compromissos do “Clube mais antigo Alagoas”, desta vez parece ter previsto o desfecho e não compareceu em grande número.

A partida amistosa encerrou a fase final de preparação dos clubes para o início da Série D. O Penedense estreia em casa, enfrentando o Barcelona de Ilhéus-BA no próximo, 13 de abril, também no Alfredo Leahy. O jogo inicialmente seria no dia 12, mas foi adiado a pedido do clube penedense. Já o ASA encara o Juazeirense, em Juazeiro-BA, também no dia 13, após solicitação semelhante do time baiano.

Com ajustes ainda por fazer, os dois representantes alagoanos na quarta divisão nacional sabem que precisarão apresentar bem mais do que foi mostrado neste sábado para almejar boas campanhas e sonhar com o acesso.

