Penedense estreia na Série D no dia 20 de abril em casa, após mudança no calendário da CBF

O Sport Club Penedense já tem data marcada para iniciar sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série D 2025. Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar uma atualização no calendário oficial da competição, o clube alvirrubro fará sua estreia no próximo domingo, 20 de abril, jogando diante da sua torcida no Estádio Alfredo Leahy, contra o Barcelona de Ilhéus (BA).

A mudança no cronograma alterou a expectativa inicial e antecipou a empolgação dos torcedores penedenses, que vivem a expectativa de ver o clube centenário novamente em uma competição nacional. Será a primeira de quatro partidas em casa nas sete rodadas iniciais, fator que pode ser decisivo para embalar o time na briga por uma das vagas na próxima fase.

Confira os jogos do Penedense nas sete primeiras rodadas:

Rodada 1 – 20/04 (domingo), 16h

Penedense x Barcelona (BA) – Estádio Alfredo Leahy, Penedo (AL)

Rodada 2 – 27/04 (domingo), 16h

União (TO) x Penedense – Estádio Mirandão, Araguaína (TO)

Rodada 3 – 03/05 (sábado), 17h

ASA (AL) x Penedense – Estádio Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca (AL)

Rodada 4 – 11/05 (domingo), 16h

Penedense x Lagarto (SE) – Estádio Alfredo Leahy, Penedo (AL)

Rodada 5 – 18/05 (domingo), 16h

Penedense x Sergipe (SE) – Estádio Alfredo Leahy, Penedo (AL)

Rodada 6 – 25/05 (domingo), 16h

Juazeirense (BA) x Penedense – Estádio Adauto Moraes, Juazeiro (BA)

Rodada 7 – 01/06 (domingo), 16h

Penedense x Jequié (BA) – Estádio Alfredo Leahy, Penedo (AL).