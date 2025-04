O dia 20 de abril de 2025 será histórico para o torcedor do Sport Club Penedense. Pela primeira vez desde sua fundação, o clube mais antigo de Alagoas entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Barcelona de Ilhéus, da Bahia, pela Série D da competição nacional.

A partida acontece no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, neste domingo (20), às 16h, e marca o início de uma nova era para o clube que tem sua história entrelaçada com a identidade esportiva do povo penedense.

Para garantir casa cheia e incentivar a presença da torcida, o Penedense lançou uma promoção inédita: todos pagam meia entrada. O valor dos ingressos é R$ 20,00, e as vendas já estão acontecendo na sede do clube e na loja Center Cell, localizada no Centro de Penedo.

A campanha promocional visa reunir o maior número possível de torcedores nas arquibancadas para apoiar o time nesta estreia que ficará marcada na memória de gerações. O duelo contra o representante baiano será o primeiro passo do clube alvirrubro na disputa por um lugar de destaque no cenário do futebol nacional.

Com forte tradição no futebol alagoano e dono de uma das torcidas mais apaixonadas do estado, o Penedense agora busca escrever um novo capítulo em sua história, mirando voos mais altos e levando o nome de Penedo para todo o Brasil.

Serviço:

Jogo: Penedense x Barcelona de Ilhéus-BA

Data: Domingo, 20 de abril

Horário: 16h

Local: Estádio Alfredo Leahy

Ingresso promocional: R$ 20,00 (todos pagam meia)

Pontos de venda: Sede do clube e loja Center Cell

A hora chegou. É dia de vestir o vermelho e branco, levantar a bandeira e fazer história. Porque agora, Penedo também joga o Brasileiro.