Penedense protocola denúncia no TJD-AL: erro de arbitragem pode anular final da Copa Alagoas

No último domingo, 30 de março de 2025, o Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, foi palco da decisão da Copa Alagoas entre CSE e Penedense. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o CSE conquistou o título ao vencer por 5 a 4 na disputa de pênaltis, garantindo assim sua vaga na Série D de 2026 e o direito de disputar a seletiva da Copa do Brasil contra o CSA. ​

O jogo foi marcado por intensas disputas e oportunidades para ambos os lados. No primeiro tempo, o Penedense quase surpreendeu em uma cobrança de escanteio fechada de Kaylan, defendida pelo goleiro Jeferson. O CSE respondeu com um contra-ataque rápido de Ibson Melo, que serviu Filipe Ramon, mas o chute saiu por cima do gol. No segundo tempo, o Penedense dominou as ações ofensivas, porém sem conseguir converter as chances em gols. Com o empate persistindo, a decisão foi para os pênaltis, onde o CSE levou a melhor. ​

Contudo, a final não foi isenta de polêmicas. O departamento jurídico do Penedense, representado pelo Dr. Francisco Lemos Júnior, protocolou nesta terça-feira, 1º de abril de 2025, uma representação no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Alagoas (TJD-AL) contra supostos erros de arbitragem que teriam influenciado diretamente no resultado da partida. A diretoria do clube argumenta que houve infrações claras às regras do jogo, caracterizando um “erro de direito” conforme o Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a anulação de partidas em casos comprovados de erros que alterem o resultado do jogo.​

O Penedense destaca que há precedentes em tribunais desportivos brasileiros onde partidas foram anuladas devido a erros graves de arbitragem. O clube busca não apenas a reparação pelos danos sofridos, mas também a aplicação de sanções aos responsáveis, visando prevenir que outros clubes sejam prejudicados por situações semelhantes. A diretoria reafirma seu compromisso em lutar por justiça e respeito à história do clube, contribuindo para a evolução do futebol alagoano de forma transparente e justa.​

A comunidade esportiva agora aguarda o posicionamento do TJD-AL sobre a denúncia apresentada pelo Penedense e os possíveis desdobramentos que essa ação poderá ter no cenário do futebol estadual.