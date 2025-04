Penedo celebra missa exequial pelo Papa Francisco nesta segunda-feira (21)

A Diocese de Penedo realizará, nesta segunda-feira (21), uma missa exequial em memória do Papa Francisco, que faleceu na manhã de hoje, conforme anunciado oficialmente pelo Vaticano. A celebração acontecerá às 19h, na Catedral Diocesana de Penedo, localizada no centro histórico da cidade alagoana.

A cerimônia será presidida por Dom Valdemir Ferreira dos Santos, bispo diocesano, e reunirá fiéis, membros do clero e representantes de diversas paróquias que compõem a diocese. O momento será de oração, homenagem e gratidão pela vida e missão do pontífice argentino, que marcou profundamente a Igreja Católica com sua simplicidade, coragem e compromisso com os pobres e marginalizados.

Durante seu pontificado, o Papa Francisco inspirou milhões de cristãos ao redor do mundo com mensagens de esperança e fraternidade. Uma de suas citações mais lembradas será também meditada durante a celebração: “Cristo venceu o mal e a morte. Coragem, com Ele estamos seguros!”, mensagem proferida por ele na Páscoa de 2020, em meio à pandemia de Covid-19.

A Catedral de Penedo convida todos os católicos e admiradores do Papa a participarem da missa, unindo-se em oração e respeito por aquele que conduziu a Igreja com fé inabalável até seu último dia de vida.