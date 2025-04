Penedo comemora 389 anos com crescimento e inovação

Cidade Criativa da Unesco entre as 14 brasileiras na rede mundial e único Destino Turístico Inteligente da região nordeste do Brasil que não é capital. Essas são algumas das conquistas recentes para Penedo, rumo aos seus 400 anos, 389 deles completados neste sábado, 12.

A data que oficializa o reconhecimento do então povoado Penedo do São Francisco para a categoria de Vila do Penedo do Rio São Francisco, no ano de 1636, é comemorada com inovação e crescimento.

O município vive um novo ciclo de desenvolvimento, impulsionado pelo turismo e setores da economia criativa, sendo a capital da Rede de Cidades Criativas do Brasil durante a 8ª edição da ECriativa.

O evento encerrado neste sábado, 12, aconteceu em paralelo com a 4ª Festa Literária de Penedo, outra iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes, o administrador que resgata o protagonismo natural de sua terra natal, abençoada pelo Rio São Francisco e encantadora por seu patrimônio artístico, arquitetônico e histórico.

“Acabamos de comemorar os 389 anos de Penedo, solenidade repleta de estudantes, professores, servidores municipais, autoridades civis e militares. São séculos de história refletidos em nossa cultura, nas artes, na literatura, o que sempre predominou em Penedo por muitas gerações e por isso a importância de termos motivo para comemorar”, afirmou o gestor penedense no final da solenidade.

Liderando essa nova fase de crescimento da capital do Baixo São Francisco, Ronaldo Lopes viabiliza investimentos em infraestrutura e concretiza o sonho da ponte que será um marco para as cidades ribeirinhas de Alagoas e de Sergipe.

“Vivemos um momento que nós temos realmente motivos para comemorar. Penedo cresce a cada dia e, principalmente, o povo penedense voltou a sentir orgulho de ser penedense, sentimento enraizado em todos nós que temos a força de vontade de fazer a nossa cidade crescer e melhorar cada vez mais”, declarou o gestor que se emocionou com a produção audiovisual da Secretaria de Comunicação para o Hino de Penedo.

A solenidade teve ainda apresentação da banda musical da modalidade de ensino em tempo integral, outra inovação instituída na administração Ronaldo Lopes, hasteamento dos pavilhões, discursos, entrega de homenagens e distribuição de bolo para estudantes.

As comemorações serão encerradas logo mais à noite, com show do cantor Lenine aberto ao público, no Largo de São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa