A equipe de vôlei de Penedo brilhou ao conquistar o segundo lugar na etapa Agreste do Circuito Alagoano Indoor de Vôlei 4×4 2025, realizada no dia 13 de abril no Sesc Arapiraca. A competição reuniu nove cidades do interior de Alagoas, destacando-se como um dos principais eventos esportivos da região.​

Com uma atuação consistente, o time penedense demonstrou garra e técnica, superando adversários tradicionais e garantindo presença na final. Embora não tenha conquistado o título, o desempenho reforça o crescimento do esporte na cidade e o potencial dos atletas locais.​

O Circuito Alagoano Indoor de Vôlei 4×4 é uma iniciativa que visa promover o esporte e integrar as comunidades do interior do estado. A participação de Penedo e o resultado obtido refletem o comprometimento da equipe e o apoio da comunidade esportiva local.​