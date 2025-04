Penedo integra fórum estadual que fortalece as políticas culturais em Alagoas

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, deu mais um importante passo no fortalecimento das políticas culturais no estado de Alagoas. Nesta quarta-feira, 09 de abril, a secretária Teresa Machado representou o município no Encontro de Gestores de Cultura de Alagoas realizado na Associação dos Municípios Alagoanos – AMA, evento marcado por escuta ativa, troca de experiências e construção coletiva entre os representantes municipais da cultura.

Durante o encontro, foi aprovado o regimento e a implantação oficial do Fórum Estadual de Gestores Municipais de Cultura de Alagoas, uma conquista histórica que irá impulsionar ainda mais o setor cultural em todos os municípios alagoanos.

“Hoje participei do Encontro de Gestores de Cultura de Alagoas, um espaço de escuta, troca e construção coletiva. Ao final do encontro, aprovamos o regimento e a implantação do Fórum Estadual de Gestores Municipais de Cultura — um passo histórico para o fortalecimento das políticas culturais em nosso estado. Unidos, seguiremos firmes para avançar cada vez mais nos segmentos culturais dos nossos municípios e garantir que a cultura ocupe o lugar que merece!”, destacou Teresa Machado.

A participação ativa de Penedo em fóruns e eventos estaduais reafirma o compromisso da gestão do prefeito Ronaldo Lopes com o desenvolvimento cultural da cidade. Com uma política pública voltada para a valorização das tradições, dos artistas e da diversidade cultural do povo penedense, o município segue avançando e se destacando como referência no cenário cultural alagoano.

Compromisso com a cultura

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Penedo tem investido em projetos e ações que fortalecem a cultura local, promovendo festivais, capacitações, incentivo à produção artística e o acesso da população a bens culturais. A presença ativa em espaços como o Fórum Estadual de Gestores reforça essa trajetória e amplia as possibilidades de novas parcerias, recursos e estratégias para continuar transformando a cultura em ferramenta de inclusão e cidadania.

A cultura de Penedo segue viva, pulsante e em constante construção coletiva, com olhar atento às políticas públicas e compromisso com o futuro.