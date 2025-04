PENEDO: Morador do Tabuleiro é detido com peixeira após ameaças, perseguição e insultos a policiais

Uma ocorrência registrada neste sábado (19) no povoado Tabuleiro, zona rural de Penedo, terminou com um homem detido por uma série de crimes que incluem ameaça de morte, perseguição, desacato à autoridade e porte ilegal de arma branca. O caso envolveu moradores da Rua da Praça e mobilizou uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O suspeito, identificado pelas iniciais J.L., teria abordado dois irmãos, L.V.S. e C.R.V.S., durante a construção de um abrigo para ovelhas. Segundo relato das vítimas, J.L. se aproximou de forma agressiva, chamando insistentemente por C.R.V.S. e, armado com uma faca tipo peixeira, passou a ameaçá-lo de morte. “Só sossego quando matar ele”, teria dito.

Ao tentar interceder em favor do irmão, L.V.S. também foi ameaçada pelo autor, que estendeu a intimidação a ela. Testemunhas afirmaram que, em meio ao surto, J.L. chegou a ameaçar incendiar uma residência onde C.R.V.S. havia buscado abrigo para se proteger.

Acionados por populares, os militares localizaram J.L. em frente à própria casa. Mesmo diante da presença da guarnição, ele manteve o comportamento hostil, desacatando os policiais e arremessando um copo de vidro no chão. Após ser contido, foi realizada a abordagem padrão e a faca foi encontrada presa à cintura do suspeito.

J.L. foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Penedo, onde responderá pelos crimes de ameaça, perseguição (stalking), desacato à autoridade e porte ilegal de arma branca. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações.