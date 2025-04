Penedo no alvo: operação Epílogo desarticula facção criminosa com atuação na região

A cidade de Penedo voltou a ser destaque no cenário estadual da segurança pública com a deflagração da Operação Epílogo, realizada na manhã desta quinta-feira (03) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP). A ação coordenada envolveu uma força-tarefa interestadual e teve como principal objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e prática de homicídios.

Com mandados cumpridos em Alagoas, São Paulo, Goiás, Sergipe e Bahia, a operação contou com a atuação direta da Chefia de Inteligência Integrada da SSP e da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Alagoas, além do apoio estratégico do 11° Batalhão da Polícia Militar, com sede em Penedo, e setores de inteligência dos estados envolvidos.

As investigações se estenderam por mais de um ano e tiveram como foco principal o desmantelamento de uma facção criminosa que vinha atuando com forte influência em diversas cidades alagoanas. Penedo, por sua localização estratégica e importância regional, era um dos principais pontos de atuação da quadrilha, ao lado de Maceió, Arapiraca e Piaçabuçu.

A operação representa um duro golpe contra o crime organizado em Alagoas e reforça o trabalho contínuo das forças de segurança na proteção da sociedade penedense. A SSP já confirmou que novas ações estão previstas, com o objetivo de ampliar o cerco contra organizações criminosas que tentam se infiltrar no interior do estado.