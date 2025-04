Penedo realiza a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Nesta quinta-feira (10), a Secretaria de Saúde de Penedo e o Conselho Municipal de Saúde promoveram a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, etapa preparatória para a conferência estadual que também antecede a 5 ª Conferência Nacional, a ser realizada em agosto, em Brasília (DF).

A edição deste ano aconteceu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem) e teve como temática “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. Estiveram presentes nas discussões prestadores, gestores e trabalhadores da saúde.

“Essa conferência é de suma importância porque é voltada para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que estão diretamente em contato com a população. Aqui é o local para debater as demandas desses profissionais, como melhores condições de trabalho, EPIs para médicos, enfermeiros, dentistas, além de cuidado com a saúde mental deles e reposição salarial”, disse o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Humberto Oliveira de Andrade.

A realização da conferência segue o que determina a Lei federal nº 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, usuários e profissionais da saúde têm a oportunidade de discutir diretrizes para a formulação de políticas públicas que impactam diretamente na qualidade de vida e na saúde da população.

“A conferência é uma oportunidade para a gente discutir e compartilhar experiências vividas diariamente pelos trabalhadores e trabalhadoras da saúde para podermos fortalecer essa rede de apoio. É a partir daqui que sairão soluções para o gestor melhorar a saúde com tomadas de decisões”, declarou o Presidente da Conferência e Coordenador de Atenção Primária à Saúde, Marcondes Firmino dos Santos.

O evento durou o dia inteiro, promovendo roda de conversas e uma palestra com a médica do trabalho e representante do Conselho Estadual de Saúde, Francine Loureiro.

“Todo ser humano tem direito ao trabalho. Todo ser humano tem direito a condições justas e favoráveis de trabalho. Sabemos das limitações de orçamento, mas, dentro do possível, vamos fazer valer as ações propositivas expostas aqui em Penedo”, declarou Francine.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS