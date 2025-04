Penedo vai sediar encontro nacional de Cidades Criativas da UNESCO

Nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril, Penedo sediará mais um evento de relevância nacional: a 8ª edição do ECriativa – Reunião Anual dos Representantes das Cidades Criativas da Unesco no Brasil.

A programação contará com workshops, oficinas, encontro de startups, rodada de integração e negócios e preparativos das cidades brasileiras para a Conferência Mundial de Cidades Criativas da Unesco e do Fórum de Lideranças Municipais da ECriativa.

A 8ª ECriativa visa o fortalecimento e desenvolvimento sustentável por meio da cultura e da criatividade, promovendo a troca de experiências, ideias e boas práticas entre as cidades criativas brasileiras que integram a rede da UNESCO,

“É uma grande honra para o município sediar um evento tão importante e receber as principais cidades do Brasil que se destacam por ancorar políticas culturais e criativas na base de seu desenvolvimento social e econômico. Penedo se tornará a capital nacional da Economia Criativa durante o mês de abril”, enfatiza Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

O evento é voltado para convidados e representantes de Campina Grande-PB, Rio de Janeiro-RJ, João Pessoa-PB, Santos-SP, Belo Horizonte-MG, Florianópolis-SC, Paraty-RJ, Belém-PA, Salvador-BA, Recife-PE, Fortaleza-CE, Curitiba-PR, Brasília-DF e as selecionadas recentemente pela comissão nacional São Paulo-SP e Manaus-AM.

A 8ª edição da Reunião Anual dos Representantes das Cidades Criativas da Unesco será realizada pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), com apoio do Sebrae Alagoas e da coordenação do ECriativa Nacional.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC