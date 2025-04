Pesquisa de funcionários do judiciário mostra a felicidade geral do trabalho, mas uma relutância em relatar má conduta no local de trabalho

CNN

–



Menos da metade dos funcionários do judiciário federal acredita que os trabalhadores do tribunal estão dispostos a relatar casos de má conduta no local de trabalho, de acordo com os resultados de uma pesquisa tão esperada realizada pelo ramo judicial.

Os juízes que lideraram a revisão disseram, em uma chamada de imprensa logo após o lançamento do relatório, o ramo judiciário comparou “favoravelmente” aos outros dois ramos do governo dos EUA quando se trata de felicidade no local de trabalho dos funcionários, com 84% relatando que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com seus empregos. Ainda assim, os líderes judiciários admitem que mais deve ser feita para incentivar os trabalhadores a relatar qualquer conduta profissional a que eles sejam submetidos.

A pesquisa, divulgada segunda -feira e conduzida por pesquisadores federais do Centro Judicial, fez parte de um esforço maior lançado pelo juiz John Roberts em 2018, no auge do movimento #MeToo, para lidar com assédio, abuso e outros funcionários judiciais de má conduta sofridos em seus empregos – incluindo assédio que receberam dos juízes. Com seus compromissos vitalícios, os juízes empunham – às vezes – poder aparentemente intocável dentro de suas câmaras, e alguns se aposentaram, em vez de enfrentar o escrutínio de alegações trazidas contra eles.

A pesquisa foi enviada a todos os funcionários do Judiciário Federal em janeiro de 2023 e 13.895 funcionários responderam, segundo o relatório.

O relatório de segunda -feira disse que, dos 272 participantes da pesquisa que relataram assédio discriminatório, 63 disse que o assédio veio de juízes.

Judges were behind 166 instances of abusive conduct reported by 900 survey-takers, according to the report. E 49 dos 290 entrevistados que disseram ter sido submetidos a discriminação de emprego disseram que veio de um juiz.

Na chamada da imprensa, a juíza sênior do Circuito dos EUA Margaret McKeown – membro do grupo de trabalho de conduta no local de trabalho criado por Roberts – disse como uma figura estatística, o número de queixas de conduta no local de trabalho ligadas aos juízes era “muito pequena”, pois enfatizou que existem cerca de 30.000 funcionários judiciários. Aqueles que indicaram que sofrer má conduta tinham muito mais probabilidade de identificar gerentes e colegas diretos como a fonte do problema, segundo o relatório.

Aliza Shatzman, fundadora do Projeto de Responsabilidade Legal, uma organização sem fins lucrativos que se considera um cão de guarda para conduta abusiva em tribunais experimentados pelos funcionários, disse que a divulgação dos resultados da pesquisa foi um “passo positivo”, mas adiantou a alegação de que isso mostrou que os juízes estavam por trás de um “número pequeno” de problemas de trabalho no local do trabalho.

“Não consigo nem mesmo ressuscitar para você como a disparidade de poder é entre um funcionário da lei e um juiz”, disse Shatzman à CNN. “Não há maior disparidade de poder na profissão jurídica, provavelmente no período de trabalho de colarinho branco”.

Um juiz federal no Alasca renunciou no ano passado em meio a uma investigação mostrando que havia criado um “ambiente de trabalho hostil” para seus funcionários, enquanto tinha um “relacionamento inadequadamente sexualizado” com um deles.

Apenas 42% dos participantes da pesquisa disseram que os funcionários estavam dispostos ou muito dispostos a denunciar má conduta no local de trabalho, um número com o qual o grupo de trabalho de conduta no local de trabalho estava “preocupado”, disse a juíza do distrito dos EUA, Julie Robinson, na segunda-feira. Quase dois terços dos entrevistados disseram que a gerência em seus tribunais ou locais de trabalho judicial incentivou os funcionários a denunciar má conduta.

“Queremos ver um número muito maior em pessoas que se sentem confortáveis”, disse Robinson, que está no tribunal federal do Kansas. “A chave é que é importante construir confiança e confiança no sistema”.

A Escritório de Imprensa da Suprema Corte não respondeu a um pedido da CNN de comentário do Chefe de Justiça Roberts.