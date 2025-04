Pessoal do lar de idosos: o juiz federal derruba o controverso mandato de Biden

CNN

Um juiz federal no Texas na segunda -feira notou uma controversa regra da administração de Biden que exigiria que as casas de repouso aumentassem sua equipe de enfermagem nos próximos anos.

O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Matthew Kacsmaryk, observou que o pessoal e outras deficiências nos lares de idosos “merecem uma resposta eficaz. Mas qualquer resposta regulatória deve ser consistente com a legislação do Congresso que rege as casas de repouso”.

“Embora enraizado nos objetivos louváveis, a regra final ainda deve ser consistente com os estatutos do Congresso”, escreveu Kacsmaryk, nomeado do presidente Donald Trump.

O governo Biden finalizou o primeiro regulamento mínimo de pessoal para as casas de repouso em abril passado. O mandato, que exigiria instalações para contratar mais enfermeiras e auxiliares de enfermagem, foi rapidamente contestado no tribunal pelos operadores do lar de idosos e suas associações comerciais. As casas de repouso já lutam para preencher posições abertas, disseram eles.

“Esse mandato irrealista de pessoal ameaçou fechar as casas de repouso e deslocar os idosos vulneráveis”, disse Clif Porter, CEO da American Health Care Association/National Center for Assisted Living, um dos queixosos do processo, em comunicado.

Atenção do mandato proposto exigiria que as casas de repouso contratassem mais de 100.000 enfermeiros adicionais e assessores de enfermagem a um custo anual de US $ 6,8 bilhões, de acordo com a análise de 2023 da associação.

Grupos de comércio doméstico de enfermagem pressionaram o Congresso a melhorar o financiamento para os cuidados com o lar de enfermagem, que é fornecido principalmente pelo Medicaid. Eles observaram que a regra de pessoal não forneceu apoio ao recrutamento e treinamento da equipe de enfermagem.

“Nossa postura sempre foi clara: a imposição de mandatos, em vez de abordar a adequação do financiamento e a suficiência da força de trabalho”, disse Katie Smith Sloan, CEO da Leadingage, que representa provedores sem fins lucrativos de serviços de envelhecimento e também foi um demandante no processo, disse em comunicado.

O mandato de pessoal também levantou preocupações bipartidárias no Congresso. Um projeto de lei bipartidário do Senado e legislação semelhante introduzida pelos republicanos da Câmara teriam proibido o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de finalizar a regra proposta. Quase cem membros da Câmara de ambos os partidos escreveram uma carta ao então secretário de saúde Xavier Becerra, expressando suas preocupações com a regra proposta, particularmente que poderia levar a fechamentos generalizados de casas de repouso.

A regra pedia todos os lares de idosos que recebem financiamento do Medicare e Medicaid para fornecer um total de pelo menos 3,48 horas de cuidados de enfermagem por residente por dia. Além disso, as casas de repouso teriam que ter uma enfermeira registrada o tempo todo. O mandato teria sido faseado em mais de três anos, com as comunidades rurais tendo até cinco anos.

Cerca de 75% dos lares teriam que contratar funcionários, disse o HHS quando finalizou a regra.

A agência não retornou imediatamente um pedido de comentário sobre a decisão do juiz.