Pete Davidson e Elsie Hewitt sentam -se felizes no jogo do Knicks

Pete Davidson e Elsie Hewitt levaram seu romance florescendo para o Madison Square Garden no domingo à noite para assistir o New York Knicks tocar o Phoenix Suns.

Os dois também foram capturados de mãos dadas enquanto atravessavam uma rua de Manhattan está dentro do MSG antes do início do jogo.

O TMZ confirmou que o brinquedo foi o item A depois disso – e eles estão saindo de sempre, com os paparazzi os filmam em Nova York e na Flórida. Elsie também postou fotos dela e Pete curtindo a Escócia, onde participaram do recente casamento do roqueiro Dave Navarro com Vanessa Dubasso.